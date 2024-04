Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, effectue une visite historique aux îles Cook

Gianni Infantino a effectué une visite historique aux îles Cook, devenant le premier Président de la FIFA à se rendre dans cet archipel où les fonds du programme Forward de la FIFA sont le fer de lance du développement du football. Lors de sa visite, Gianni Infantino a souligné que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, actuellement organisée en Aotearoa Nouvelle-Zélande et en Australie, est un événement qui appartient à toute l’Océanie.

Comme annoncé lors du congrès de la Confédération Océanienne de Football (OFC) le 19 juillet dernier, le Président de la FIFA, qui a déjà assisté à des rencontres de la Coupe du Monde Féminine 2023 dans toutes les villes hôtes d’Aotearoa Nouvelle-Zélande, entend rendre visite à plusieurs associations membres de la région. Il pourra ainsi voir de ses propres yeux les projets soutenus par le programme Forward , qui est essentiel au développement du football dans les îles du Pacifique. "Je suis fier de pouvoir me rendre dans ces pays si passionnés par le football", a déclaré le Président de la FIFA. "Pour nous, ils sont tous aussi importants les uns que les autres, qu’ils soient grands ou petits."

Après ce premier voyage dans les îles du Pacifique, le Président de la FIFA assistera à des matches de la phase de groupes en Australie avant de reprendre sa tournée des associations membres de l’OFC. Gianni Infantino reviendra ensuite en Aotearoa Nouvelle-Zélande et en Australie pour assister au reste de la compétition.

Le Président Infantino a été accueilli par Moeroa Tamangaro, présidente par intérim de la Fédération de Football des îles Cook (CIFA), et par le ministre des Sports, Vaine Mokoroa. Il a visité le siège de la CIFA où se trouvent les deux terrains principaux de l’île de Rarotonga, souvent inondés par le passé, qui ont été rénovés avec l’aide du programme Forward de la FIFA. Mattias Grafström, Secrétaire Général adjoint de la FIFA (football), faisait également partie de la délégation de la FIFA.

Le programme Forward soutient également la construction d’un terrain en gazon naturel et d’installations d’entraînement à Mangaia, la deuxième plus grande île du pays, pourtant très isolée du reste de l’archipel. La réussite de ce projet montrera qu’il est possible de construire davantage de terrains de football dans les régions isolées d’Océanie, ce qui permettra de rendre le football véritablement mondial.