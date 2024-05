Sneijder : "Le Mundial de Clubes est une excellente initiative"

Considéré comme l'un des plus grands footballeurs néerlandais de tous les temps, Wesley Sneijder connaît le chemin vers le haut niveau.

Il compte d'ailleurs plus de participations à la Coupe du Monde de la FIFA™ que n'importe lequel de ses honorables compatriotes, parmi lesquels Johan Cruyff, Marco van Basten ou encore Rudd Gullit. A égalité avec Rob Rensenbrink (1978), Sneijder est aussi le joueur qui a marqué le plus de buts pour les Pays-Bas lors d'une même Coupe du Monde de la FIFA (cinq). Désigné Soulier de bronze adidas et Ballon d'argent adidas de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, il avait l'un des grands artisans du superbe parcours des Oranje jusqu'en finale de l'épreuve.