La FIFA a fêté ses 120 ans ce mardi à Paris

L'instance dirigeante du football mondiale a été créée dans la capitale française

De nombreuses personnalités du football français ont répondu présent

La FIFA a fêté ses 120 ans d'existence ce mardi 21 mai de la plus belle des façons, par un retour aux sources, à Paris, la ville où l'instance du football mondial a été créée par une poignée de pionniers visionnaires. Pour l'occasion, le Président de la FIFA, Gianni Infantino était reçu à l'Élysée par le président de la République française, Emmanuel Macron, en présence d'invités prestigieux et de légendes du football mondial. L'occasion de rappeler le rôle qu'a joué la France et sa capitale dans le rayonnement du football mondial.

Le Président Infantino a tout d'abord chaleureusement remercié le président français pour son accueil sous les dorures du palais présidentiel avant de rendre hommage à ceux qui, il y a 120 ans, ont lancé la formidable épopée du football mondial. C'était en effet dans cette même ville, au 229 rue Saint-Honoré, à deux pas du palais présidentiel que la création de FIFA a été proclamée par Robert Guérin, son tout premier président.

"Nous pouvons leur dire un grand merci aujourd'hui", a souri le Président Infantino. "Nous pouvons également remercier Jules Rimet, qui a créé le spectacle le plus incroyable de la planète avec la toute première Coupe du Monde de la FIFA en 1930", a-t-il poursuivi. Celui qui a dirigé l'instance dirigeante du football mondial pendant plus de 33 ans et a donné son nom au trophée de la plus prestigieuse des compétitions était représenté ce mardi par son arrière-petite-fille, Corinne Rimet-Ploujoux. "C'est un grand honneur de voir mon arrière-grand-père honoré à l'occasion de cette réunion de grands sportifs, d'illustres représentants du sport et du football," a-t-elle déclaré.

Paris, capitale du football mondial Previous 01 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 02 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 03 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 04 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 05 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 06 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 07 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris 08 / 08 FIFA Celebrates 120th Anniversary of Foundation in Paris Next

Les champions du monde Youri Djorkaeff, Bernard Diomède, Lilian Thuram et Thierry Henry faisaient partie de ces légendes du football qui avaient fait le déplacement ce mardi, eux qui ont porté la France au firmament le 12 juillet 1998 en offrant au pays sa première étoile, chez elle, dans un pays en liesse. Henry, en tant que sélectionneur, tentera de de mener l'équipe de France à la victoire lors du Tournoi Olympique de Football Masculin de Paris 2024 et de raviver la ferveur populaire que lui et ses coéquipiers ont provoqué il y a 26 ans.

"Je ressens une très grande fierté à l'idée de diriger la sélection française durant ces JO de Paris", a déclaré l'ancien Gunner à Inside FIFA. "Vivre une grande compétition internationale dans son pays reste un moment à part, unique, où nous ressentons la ferveur du public français. Les images des Champs-Elysées en 98, avec des millions de Français descendus dans les rues pour fêter notre victoire, sont gravées à jamais dans mon esprit. J'espère revivre ce genre de moments l'été prochain."

En dehors des terrains aussi, Paris brille dans un rôle nouveau depuis 2022 avec l'ouverture du bureau de la Division des Associations Membres de la FIFA qui fait de la capitale française la plaque tournante pour le développement du football mondial, notamment sur le déploiement du programme FIFA Forward. De nombreux présidents et représentants de fédérations s'y sont rendus ces trois dernières années pour rendre visite au Président de la FIFA et échanger de manière concrète et conviviale sur le développement du football dans leurs pays.