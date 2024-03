L’OMC et la FIFA réaffirment leur soutien aux pays africains du "Coton-4"

Un événement spécial organisé en marge de la 13e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Abou Dabi

Le Président de la FIFA s’engage à utiliser des produits C4+ dans les programmes de la FIFA

La directrice générale de l’OMC estime que l’Afrique doit s’intégrer à l’économie du football mondial

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a souligné l’importance du partenariat entre la FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) autour d’initiatives susceptibles d’améliorer la vie et les revenus des habitants d’Afrique de l’Ouest. Il s’est en outre engagé à utiliser des produits issus du groupe "Coton 4+" dans les programmes de la FIFA.

Gianni Infantino était présent à Abou Dabi pour s’exprimer dans le cadre d’un événement spécial en marge de la 13e Conférence ministérielle de l’OMC, présidée par la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Cette manifestation a réuni des ministres et des dirigeants issus des 164 États membres de l’OMC, ainsi que des partenaires de premier plan, afin de faire avancer les échanges sur les questions de commerce international et, par conséquent, favoriser le développement.

La FIFA et l’OMC ont signé un protocole d’accord en septembre 2022 portant sur une réflexion sur les moyens de faire du football un outil au service de l’inclusion économique et du développement des pays, les répercussions économiques du football et son rôle dans la croissance économique mondiale. Les deux parties se sont également engagées à envisager de nouvelles initiatives en faveur du développement des compétences pour faire du football un moteur de l’émancipation économique des femmes, tout ceci dans le cadre du programme de l’OMC sur le coton. "Le football joue sur nos émotions et c’est la raison pour laquelle il ne doit pas s’intéresser uniquement à son propre développement, mais aussi œuvrer pour améliorer le quotidien du plus grand nombre", estime le Président de la FIFA. "L’initiative C4+, en partenariat avec l’OMC, est intéressante pour la FIFA car elle permet au football de mettre en avant un sujet très particulier."

Le coton est une source de revenus cruciale pour les pays africains du C4+ (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali), ainsi que pour la Côte d’Ivoire. La production de ces pays compte parmi les plus respectueuses de l’environnement ; toutefois, elle est majoritairement exportée sous forme de matière première plutôt que de produits finis. Les pays du C4+ aimeraient achever le cycle du champ à l’usine ce qui leur permettrait d’augmenter les revenus qu’ils tirent du marché des équipements sportifs.

"Avec l’OMC et d’autres partenaires, la FIFA veut agir sur le réel ; faire quelque chose de concret, d’important, quelque chose qui pourra changer la vie de nombreuses personnes", assure Gianni Infantino. "Nous voulons créer des emplois. Nous voulons participer à la lutte contre la pauvreté. Nous voulons aider les femmes, particulièrement dans ces pays ; c’est un sujet sur lequel nous souhaitons nous engager."

Le Président de la FIFA avait expliqué un peu plus tôt que le football représentait un marché de près de USD 270 milliards, dont 70% générés en Europe. En développant l’économie du football sur d’autres continents, cette valeur pourrait augmenter de près de USD 500 milliards – une évolution qui se traduirait également par une hausse du niveau de vie sur toute la planète.

"Nos partenaires veulent vraiment s’investir dans une action qui changera la vie des Africains. C’est précisément le but de cet accord : mettre sur le marché des produits à valeur ajouté qui pourront ensuite intégrer la chaîne de valeur du marché des équipements sportifs", déclaré Ngozi Okonjo-Iweala. "La valeur économique du sport est souvent sous-estimée. Il y a là un potentiel énorme, que le continent n’a pas encore commencé à exploiter. Environ 70% des revenus sont générés en Europe ; il faut combler l’écart avec les autres régions. Il faut rendre une partie de cette valeur à l’Afrique ; c’est une obligation !"

Le partenariat entre la FIFA et l’OMC vis à mettre l’économie du football mondial au service du développement durable, notamment à travers la situation des pays producteurs de coton du C4+ en Afrique. En s’engageant à utiliser des produits du C4+ coton dans ses programmes, la FIFA contribuera à soutenir les investissements dans les chaînes de valeur africaines.

"La FIFA rassemble 211 pays membres à travers le monde", rappelle Gianni Infantino. "Les grands pays et les grands clubs ont leurs propres producteurs d’équipements, mais beaucoup d’autres à travers le monde ont du mal à trouver des acteurs économiques pour produire leurs maillots. Nous pensons que ce partenariat avec l’OMC peut les intéresser."

"La FIFA a, elle aussi, de nombreux projets à travers le monde. Football for Schools est un projet éducatif qui constitue un débouché pour les équipements sportifs que nous commanderons aux pays du C4+."

Avant la conclusion de cet événement, le Président de la FIFA, la directrice générale de l’OMC, Christian Karembeu et Khalilou Fadiga, FIFA Legends, et Gelson Fernandes, directeur de la division Associations membres Afrique, ont présenté la nouvelle marque "Partenariat pour le coton" qui sera utilisée pour mettre en valeur l’action du sport pour la croissance industrielle et socio-économique.

En marge des tables rondes, Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Ahmat Abdelkerim Ahmat, ministre du Commerce et de l’industrie du Tchad, Shadiya Alimatou Assouman, ministre de l’Industrie et du commerce de la République du Bénin, et Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du commerce de la République du Mali, se sont tour à tour exprimés.