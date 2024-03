L'Asie et l'Europe en première ligne dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde des Club de la FIFA 2025™

Le premier Mundial de Clubes FIFA™ se déroulera aux États-Unis en 2025

Dix-neuf des 32 places ont déjà été attribuées

Des rendez-vous déterminants en Europe et en Asie cette semaine

Les qualifications pour l’édition inaugurale du nouveau tournoi interclubs de la FIFA, le Mundial de Clubes FIFA™ (la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA), sont déjà bien engagées, et de nombreuses rencontres clés auront lieu durant les prochaines semaines.

Cette nouvelle compétition réunira les 32 équipes les plus performantes de chacune des six confédérations de la FIFA avec, à la clé, un titre de champion du monde. Dix-neuf clubs ont déjà assuré leur participation, tandis que de nombreux autres sont encore dans la course. Si l’Océanie (OFC) est la seule confédération n’ayant plus de place à attribuer, en Europe (UEFA), Asie (AFC), Amérique du Sud (CONMEBOL), Amérique du Nord, centrale, aux Caraïbes (Concacaf), en Asie (AFC) et en Afrique (CAF), tout est encore possible. Le moment nous a donc paru bien choisi pour dresser la liste les équipes qui peuvent se qualifier cette semaine.

4 Mars Al Ain - Al Nassr

6 Mars Real Madrid CF - Rasen Ballsport Leipzig

11 Mars Al Nassr - Al Ain

12 Mars FC Barcelona - SSC Napoli Ulsan HD FC - Jeonbuk Motors

13 Mars Club Atlético de Madrid - FC Internazionale Milano Borussia Dortmund - PSV Eindhoven

Italie

Naples et la Lazio sont toujours en lice et peuvent obtenir leur place s’ils venaient à gagner la compétition. Ils peuvent également se qualifier grâce au classement.

Pour avoir une chance, la Lazio devra atteindre la finale et engranger 12 points supplémentaires. Les Romains se sont imposés 1-0 à domicile face au Bayern Munich lors du match aller et se rendront en Allemagne le 5 mars pour y disputer le match retour. Si la Lazio ne parvient pas à obtenir les 12 points qui lui manquent, Naples pourrait assurer sa qualification en remportant deux matches de plus en Ligue des Champions. Le match aller face à Barcelone, en Italie, s’est soldé par un nul 1-1. Les deux équipes disputeront le match retour en Espagne le 12 mars. La Juventus est actuellement en tête du classement, mais ne peut pas obtenir de points supplémentaires. Les Turinois seront qualifiés si le Barça et le Bayern écartent leurs adversaires respectifs.

Espagne

Seul un triomphe en Ligue des Champions cette saison permettrait à la Real Sociedad de se qualifier. En effet, il ne lui est plus possible d’y parvenir via le classement. Elle tentera de surmonter le retard pris au match aller (2-0) à l’occasion de la réception du PSG, le 5 mars. En revanche, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone peuvent encore se qualifier par la voie du classement. Les Madrilènes ne seront pas maîtres de leur destin, mais obtiendront leur place si les résultats des autres matches jouent en leur faveur. En cas d’élimination du Barça et de la Real Sociedad en huitièmes de finale, l’Atlético – qui défiera l’Inter le 13 mars après sa défaite 1-0 à Milan le 20 février – fera le voyage aux États-Unis.

Les Catalans, quant à eux, devront atteindre les demi-finales et compter sur une élimination de l’Atlético et de la Real Sociedad. Ils recevront Naples le 12 mars après avoir obtenu un nul 1-1 en Italie, le 21 février.

Allemagne

Le Borussia Dortmund et Leipzig sont tous deux candidats à rejoindre le Bayern en tant que représentants de l’Allemagne en Coupe du Monde des Clubs.

Leipzig, qui se rendra en Espagne le 6 mars après avoir subi une défaite 1-0 à domicile contre le Real Madrid, se devra d’atteindre au minimum les demi-finales pour conserver une chance de rattraper Dortmund, qui recevra le PSV le 13 mars après avoir été tenu en échec 1-1 à l’aller. Tout autre résultat entraînerait la qualification de Dortmund.

Asie (AFC)

Les Jeonbuk Motors (KOR), Ulsan FC (KOR) et Al Nassr (KSA) sont les trois formations encore en course pour en profiter. Tous trois sont également éligibles à une place en cas de sacre continental, alors que les quarts de finale se profilent à l’horizon.

Jeonbuk affronte Ulsan dans un quart de finale 100% coréen les 5 et 12 mars et présente un léger avantage au classement. Une victoire lui garantirait donc la qualification.

À l’inverse, Ulsan doit se défaire de Jeonbuk et accumuler trois points supplémentaires en demi-finales pour espérer se qualifier. Toutefois, si Al Hilal, qui affronte Al Ittihad les 5 et 12 mars, remporte cette édition, une place additionnelle se libèrerait par la voie du classement, ce qui pourrait permettre aux deux clubs précédemment cités de se rendre aux États-Unis. Bien qu’il soit mathématiquement possible pour Al Nassr de se qualifier, son sort dépend d’une victoire d’Al Hilal en finale, d’une élimination d’Ulsan par Jeonbuk et du gain de huit points supplémentaires pour dépasser Ulsan. Al Nassr, qui retrouve Al Ain (UAE) les 4 et 11 mars, peut potentiellement arracher son billet pour la phase finale si Uslan élimine Jeonbuk avec un minimum de points, avant d’être stoppé en demi-finales. Il lui resterait encore à engranger suffisamment de points pour devancer Ulsan.

