La FIFA lance un Classement mondial de futsal pour les équipes nationales masculines et féminines

Cette première édition concerne tous les pays qui pratiquent le futsal

Le Brésil en tête chez les hommes et les femmes, le Portugal et l’Espagne complètent le podium

Ces classements feront référence pour la discipline

La FIFA vient de publier la première édition du Classement mondial de futsal, dominée par le Brésil chez les hommes comme chez les femmes. Pour cette discipline en pleine expansion, il s’agit d’une nouvelle étape majeure.

Le Classement mondial masculin FIFA/Coca-cola existe depuis décembre 1992. Les sélections nationales féminines disposent, quant à elles, de leur propre hiérarchie depuis 2003. Toutefois, le futsal était encore en reste.La discipline a pourtant connu une croissance exponentielle ces dernières années, au point que la création de ce classement peut être considérée comme une évolution naturelle. Il s’agit en outre d'une grande innovation puisque, pour la première fois, les classements masculin et féminin sont inaugurés en même temps.

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™ a attiré 2,42 millions de téléspectateurs par match en moyenne, doit une augmentation de 130% par rapport à l’édition 2016. La prochaine Coupe du Monde de Futsal, qui aura lieu cette année en Ouzbékistan, sera la première compétition de la FIFA organisée en Asie centrale et tout laisse à penser que les audiences seront encore meilleures. Enfin, l’édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ est prévue pour 2025. C’est dans ce contexte dynamique que la FIFA a dévoilé le classement des équipes nationales masculines et féminines de futsal de ses associations membres. En effet, la discipline connaît une forte croissance et suscite un intérêt de plus en plus grand, partout dans le monde.

L’édition inaugurale de ces deux classements s’appuie sur des statistiques issues de plus de 4 600 matches internationaux "A". La FIFA définit comme match international "A" tout match entre deux associations membres de la FIFA pour lequel les deux associations membres alignent leur première équipe représentative (sélection "A").

Le nouveau système servira également à désigner les têtes de série lors des prochaines éditions de la Coupe du Monde de Futsal, notamment, comme annoncé récemment, lors du tirage au sort d’Ouzbékistan 2024. Il sera également mis à contribution pour la procédure de qualification. Enfin, il permettra de réunir des données complètes et cohérentes sur les associations membres, conformément au Règlement des matches internationaux de la FIFA. Cette démarche a pour but de prévenir un certain nombre de pratiques susceptibles de mettre en péril l’intégrité du sport, comme la manipulation de matches.

Actuel leader du classement masculin, le Brésil a remporté cinq des neuf premières éditions de la Coupe du Monde de Futsal. Il n’a en outre manqué à l’appel du podium qu’en une seule occasion. Champion du monde en titre et lauréat des deux derniers Euros, le Portugal pointe, quant à lui, en deuxième position. L’Espagne, double championne du monde (2000 et 2004) et septuple championne d’Europe, complète le podium.

L’équipe nationale féminine du Brésil domine elle aussi le débats. En effet, elle a remporté les sept Championnats d'Amérique du Sud de futsal auxquels elle a participé. L’Espagne et le Portugal suivent également au classement, mais dans un ordre différent : triples championnes d’Europe, les Espagnoles devancent les Portugaises, qui se sont inclinées à deux reprises en finale face à leurs voisines et rivales.