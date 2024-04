La cybersécurité et la protection des données à l’honneur lors d’un événement de la FIFA

La FIFA a organisé le premier de ses quatre événements sur la protection des données et les risques cybersécuritaires prévus en 2024

Des intervenants de la CNIL, de la NFL et de la FIFA ont présenté les tendances et meilleures pratiques

Ces événements répondent à la volonté de la FIFA de rendre le football véritablement mondial en encourageant la coopération à l’échelle internationale sur la confidentialité et la sécurité

La FIFA a mis en avant les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de protection des données lors du premier de ses quatre événements sur le sujet, organisé à Zurich et en ligne.

De prestigieux intervenants de la Commission nationale française de l’informatique et des libertés (CNIL) ainsi que de la NFL ont également pris la parole pour partager leur expérience et leurs perspectives sur la prévention face aux cybermenaces et aux problèmes de confidentialité.

Véritable plateforme d’échange, cet événement avait pour but de doter les organisations sportives et les professionnels du domaine de connaissances plus approfondies sur ces sujets.

Leur importance capitale dans le domaine du sport a ainsi été soulignée à plusieurs reprises par les intervenants, qui ont rappelé la nécessité de collaborer et de partager des informations afin de combattre proactivement les cybermenaces ainsi que de rester au fait des dernières tendances concernant la protection des données.

Au cours de la première partie, Stéphanie Saulnier (CNIL) a présenté les règles d’or du traitement des données relatives à la santé des sportives et sportifs. S’appuyant sur les travaux menés par la CNIL en amont des Jeux Olympiques d’été à Paris, Mme Saulnier a détaillé sur les bases légales du traitement de ce type de données, revenant sur certains aspects essentiels ainsi que sur la réglementation en vigueur afin de protéger les droits et la carrière des sportives et sportifs face à de potentielles infractions ou utilisations abusives.

Par la suite, Tomás Maldonado et Lukas Loder, respectivement directeur Sécurité de l’information de la NFL et responsable Cybersécurité de la FIFA, ont parlé de la gestion des risques cybersécuritaires lors de grands événements. M. Maldonado a évoqué les parallèles entre ses expériences passées au sein d’institutions financières et les défis rencontrés lors de manifestations d’envergure, notamment l’objectif de veiller à la sécurité des données tout en proposant un cadre accueillant à l’ensemble des parties prenantes.

Les intervenants n’ont pas manqué d’insister sur l’importance de la cybersécurité dans le monde du sport et du divertissement, mais aussi sur le besoin de coopérer et d’échanger des informations afin de lutter efficacement contre les cybermenaces. M. Maldonado a en effet expliqué que les cybercriminels n’hésitent pas à collaborer de leur côté et que les organisations sportives doivent prendre des mesures collectives pour y faire face.

L’événement a permis aux participants d’entendre des experts de l’industrie, mais aussi de partager leurs propres bonnes pratiques, illustrant les bienfaits du dialogue et témoignant de l’engagement collectif des institutions sportives à travailler sans relâche sur la protection des données et la cybersécurité dans un paysage numérique en constante évolution.

Cet événement sur la protection des données et les risques cybersécuritaires est le premier organisé en 2024. Trois autres devraient suivre au cours de l’année, Jorge Oliveira e Carmo, chef du département Protection des données et Risques cybersécuritaires de la FIFA, ayant confirmé leur tenue sur une base trimestrielle.