La FIFA a été fondée à Paris le 21 mai 1904

Le président de la FFF salue les "pionniers visionnaires" qui ont fondé la FIFA

"Le football unit le monde", selon la présidente de la Fédération belge de football

La FIFA, fondée il y a 120 ans le 21 mai 1904 à Paris, en France, a célébré son anniversaire avec une cérémonie spéciale présidée par le président français Emmanuel Macron et le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Ils ont été rejoints par de hauts responsables de la FIFA, notamment des représentants des six confédérations mondiales de football et des sept membres fondateurs – les associations nationales de football de Belgique, du Danemark, de France, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse, ainsi que du Real Madrid CF, qui étaient les représentants espagnols il y a 120 ans.

Entendu...

"Historiquement, la France a joué un rôle central dans le football mondial. Elle a joué un rôle majeur dans la création des instances internationales et des différentes compétitions nationales et interclubs. Nos dirigeants ont été des pionniers et des visionnaires, et nous sommes extrêmement fiers aujourd’hui de pouvoir reprendre la gestion et le développement du bel héritage qu’ils nous ont laissé.

Cet anniversaire est pour nous l’occasion de constater tout le chemin parcouru depuis 1904 et l’importance de la FIFA dans le monde d’aujourd’hui. Son rôle va bien au-delà du sport. A travers ses compétitions internationales, elle permet à des millions de personnes de jouer au football, de rêver et de vivre de leur passion. Au-delà du football, la FIFA promeut des valeurs fondamentales telles que la fraternité, le respect et la tolérance. Elle joue un rôle sociétal à travers diverses aides et programmes éducatifs mis en place pour aider les pays en développement. Il laisse également un héritage dans tous les pays qui accueillent ses compétitions, notamment en termes d'infrastructures. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football

"En tant que l’une des fédérations fondatrices et en tant que présidente pour la Belgique, je suis vraiment très honorée d’être ici. Ce que je vois, c’est que le football unit vraiment les gens, unit le monde, unit les personnes dans le monde entier. C’est ce que fait la FIFA. Je pense que c’est un grand honneur d’être ici également pour travailler avec tous les membres de la FIFA et avec le grand soutien et le leadership de notre président de la FIFA."

Pascale van Damme, présidente de la Fédération Belge de Football

"Ce fut un grand honneur pour la Fédération danoise de football de participer à la belle célébration à l'Elysée du 120e anniversaire de la FIFA, aux côtés des autres membres fondateurs et du président Emmanuel Macron. L'importance de la FIFA dans le développement du football dans le monde et au Danemark ne doit pas être sous-estimée. Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord, mais cela n’est pas grave aussi longtemps que nous insistons sur un dialogue bon et constructif et sur le respect mutuel. Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération étroite dans les années à venir et surtout de poursuivre cette dynamique passionnante. développement du football féminin."

Jesper Møller, président de la Fédération danoise de football

"Ce fut une expérience solennelle de représenter la Suède en tant que membre fondateur de la FIFA et de pouvoir, avec de nombreux amis de la famille du football, revenir sur les 120 premières années du football international : réfléchir à la façon dont le football s'est développé et a changé, mais est toujours resté comme quelque chose qui donne du bonheur aux gens, un contexte fort et un lieu de rassemblement. Cela vaut la peine d’être célébré.

Le fait que la Suède soit l'une des nations fondatrices en dit long sur le statut et l'histoire du football dans notre pays, et pour nous, il est important de continuer à participer et à partager la responsabilité du développement du football international. La FIFA a la tâche importante et difficile de maintenir la cohésion de la communauté du football dans un monde complexe. Pour nous, il est important d’être une voix et de défendre les valeurs fondamentales du football."

Simon Åström, vice-président de la Fédération suédoise de football

"C'était un beau moment. Un mélange d'histoire, d'émotion, de solennité et de cordialité. Celui de la grande famille du football. Le discours conjoint du Président de la FIFA et du Président de la République française a remarquablement résumé l'universalité du football et la reconnaissance de ses grandes valeurs. J'ai été honoré et fier de représenter l'Association Suisse de Football (AFS) avec l'esprit visionnaire et l'engagement de nos prédécesseurs qui m'inspirent.

La Suisse a été l'un des premiers pays à organiser et à participer aux premiers matches internationaux. Sa position centrale en Europe, l'esprit pionnier et l'ouverture de ses dirigeants ainsi que le statut particulier de la Suisse en font un membre fondateur idéal. Depuis lors, le football suisse n'a cessé de se renforcer et il reste le sport numéro un dans un pays où la concurrence entre les sports est féroce.

La SFA maintient un très haut niveau de football d'élite avec ses équipes nationales grâce à son système de formation qui en fait une 'lycée de football'. Dans le football amateur, la SFA met en œuvre sans relâche sa stratégie du "football pour tous, partout et pour toutes les vies". Cette politique continue de porter ses fruits. La vitalité des clubs et l’augmentation constante du nombre le licenciés féminins et masculins en sont la preuve."