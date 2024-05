La FIFA célèbre le 120e anniversaire de sa création à Paris

Le Président de la FIFA Gianni Infantino et le président de la France Emmanuel Macron conduisent la cérémonie à Paris pour marquer le 120e anniversaire de la création de l’organisation en France

Des représentants des sept membres fondateurs retrouvent des dignitaires du football et du sport dans la capitale française

La FIFA s’est depuis élargie à 211 associations membres et a organisé des tournois dans chacune des six confédérations continentales

Sur invitation du président français Emmanuel Macron, le Président de la FIFA Gianni Infantino a dirigé les célébrations du 120e anniversaire de la création de la FIFA à Paris, en France et a rendu hommage au “groupe de rêveurs” qui a donné vie à l’entité qui gouverne aujourd’hui le football.

Dans un message au ton de félicitations, le président français a mis l’accent sur le rôle prépondérant qu’ont joué la FIFA et le football durant les 120 dernières années. Les deux présidents ont également souligné l’importance du solide partenariat existant entre le gouvernement français et la FIFA. Le fait que la Division des associations membres de la FIFA soit basée à Paris depuis 2022 illustre ce lien et a été source d’opportunités supplémentaires pour renforcer cette connexion. La coopération entre la FIFA et la France s’est vue consolidée par l’accord signé entre la FIFA et l’Agence française de développement (AFD) en 2019 ; le but dudit accord est de promouvoir des valeurs d’union, d’éducation, de culture et d’humanisme à travers le monde par le biais de programmes de développement footballistique pour les jeunes.

Des officiels seniors de la FIFA, des représentants notables des six confédérations du football mondial et des sept membres fondateurs, des FIFA Legends et des dignitaires du football et du monde du sport ont rejoint le Président Infantino et le président Macron dans la capitale française à l’occasion de la célébration du 120e anniversaire de la fondation le samedi 21 mai 1904, en France.

“Nous sommes ici pour remercier, pour se souvenir, pour célébrer. Nous nous devons de commencer par rendre grâce à ceux qui étaient ici, au 229, rue Saint Honoré, il y a 120 ans, comme Robert Guérin, le premier Président de la FIFA. Un groupe de rêveurs, de visionnaires représentant six pays et un club, qui représentait lui-même un pays : Madrid FC (le Real Madrid), ambassadeur de l’Espagne. Ils l’ont fondée il y a 120 ans - la FIFA. Nous devons les remercier pour cela ”, a affirmé le Président de la FIFA.

“Nous avons commencé avec sept membres il y a 120 ans. Nous sommes désormais 211. Les cinq milliards de personnes qui regardent les Coupes du Monde de la FIFA et rêvent grâce au football, les joueurs et les FIFA Legends qui sont ici aujourd’hui, ceux qui nous font vibrer, qui nous procurent d’incroyables émotions, mais aussi les fans aux quatre coins du monde qui vivent intensément leur passion ; toutes ces personnes rendent le football absolument unique. 120 ans d’histoire, 120 ans d’union dans le monde.”

Durant la cérémonie, le Président Gianni Infantino et des représentants des sept membres fondateurs de la FIFA - les associations de football nationales de la Belgique, du Danemark, de la France, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse ainsi que le Real Madrid, qui étaient les représentants de l’Espagne il y a 120 ans - ont signé un certificat commémoratif, copie exacte du document rédigé par les membres fondateurs en 1904.

M. Infantino a également dévoilé une plaque commémorative non loin de la modeste pièce à l’arrière du bâtiment au 229, rue Saint Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris où la FIFA a été créée. Elle est depuis devenue une organisation globale comptant 211 associations membres de la FIFA et a organisé des tournois dans chacune des six confédérations continentales.

En outre, les participants ont pu admirer de remarquables objets représentant des étapes importantes de l’existence de la FIFA, soigneusement sélectionnés par le Musée de la FIFA, dont le trophée FIFA World Cup™ actuel, mais aussi ceux de compétitions passées ainsi que des trophées de la Coupe du Monde féminine™. De plus, un diaporama de photos historiques montrant les premières années de la FIFA et les évènements de mai 1904 qui ont amené à la naissance de l’organisation et à sa croissance a été présenté.

“Nous avons eu notre Congrès de la FIFA vendredi dernier à Bangkok, en Thaïlande, où nous avons délivré un message fort : une prise de position forte et globale contre le racisme dans le but de l’éradiquer, de l’exclure du football et, avec un peu de chance, de la société. C’est une des valeurs que nous avons dans le football, la plus importante étant de créer de l’union dans le monde et d’apporter de la joie et du bonheur aux gens”, a ajouté M. Infantino, avec le soutien total du président français.

"La FIFA a été le fournisseur officiel de bonheur depuis 1904, durant les 120 dernières années et continuera de l’être pour les 1200 prochaines, au minimum", a conclu le Président de la FIFA.

La FIFA en 40 dates clés

1 - 1904 : création de la Fédération internationale de football association (FIFA) à Paris, en France, avec la nomination de Robert Guérin comme premier Président de la FIFA. L’organisation est composée de sept membres (la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et la Suisse).

2 - 1906 : ouverture du premier bureau de la FIFA à Amsterdam, aux Pays-Bas.

3 - 1910 : une association représentant l’Afrique du Sud devient membre de la FIFA en 1910, mais s’en retire en 1924, laissant l’Égypte au poste de plus ancienne nation africaine membre de la FIFA. En effet, les Égyptiens l’ont intégrée en 1923.

4 - L’Argentine et le Chili deviennent les premiers membres d’Amérique du Sud en 1912 et 1913 respectivement.

5 - 1913 : la FIFA rejoint l'International Football Association Board (IFAB).

6 - Le Canada et les États-Unis sont les membres originaux d’Amérique du Nord, joignant tous deux la FIFA en 1914, élargissant le nombre de membres à 24 à la veille de la Première Guerre mondiale.

7 - La FIFA crée une liste de 34 arbitres internationaux venant de neuf pays et “ recommandés par leurs associations nationales respectives comme étant capables de diriger des matches internationaux ” ; L’Asie est présente dans l’association à travers les Indes orientales néerlandaises qui quitteront également la FIFA par la suite, faisant de la Thaïlande le plus ancien membre du continent. Leur adhésion remonte à 1925.

8 - 1928 : Lancement de la Coupe du Monde de la FIFA™ approuvé au 17e Congrès ordinaire de la FIFA à Amsterdam, aux Pays-Bas.

9 - 1930 : première Coupe du Monde de la FIFA, réunissant 13 équipes et tenue en Uruguay - le pays hôte est le premier à soulever le trophée Jules Rimetô.

10 - 1932 : la FIFA déménage ses bureaux d’Amsterdam à Zurich, en Suisse.

11 - La FIFA organise à Londres - conjointement avec la Fédération anglaise de football - le premier cours pour arbitres, alors que le nombre de membres est désormais de 68. La Nouvelle-Zélande devient le premier membre représentant l’Océanie.

12 - 1950 : le 27e Congrès ordinaire de la FIFA a lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. C’est le premier à être organisé hors d’Europe.

13 - 1958 : la Coupe du Monde de la FIFA à 16 équipes en Suède est la première qui voit toutes les équipes des groupes de quatre s’affronter et les deux meilleures progresser en quarts de finale.

14 - 1960 : toutes les formes de discrimination sont condamnées au 32e Congrès ordinaire de la FIFA à Rome, en Italie.

15 - 1962 : le nombre d’associations membres affiliées à la FIFA passe à 100.

16 - 1967 : la FIFA recrute son premier entraîneur, l’Allemand Dettmar Cramer.

17 - 1970 : le système de cartons (jaunes et rouges) est implémenté à la Coupe du Monde de la FIFA de 1970 au Mexique. À l’issue de ce tournoi, le Brésil décroche son troisième titre et l’opportunité de conserver le trophée Jules Rimet.

18 - 1974 : le nouveau trophée FIFA World Cup est présenté pour la première fois.

19 - 1977 : le premier Championnat du Monde Juniors de la FIFA (renommé Coupe du Monde U-20 de la FIFAô par la suite) est organisé.

20 - 1982 : le nombre de candidats à la Coupe du Monde de la FIFA dépasse la barre des 100 pour la première fois, avec 103 pays participant aux qualifications.

21 - 1982 : la Coupe du Monde de la FIFA s’élargit pour un format à 24 équipes.

22 - 1985 : la première Coupe du Monde U-16 de la FIFA a lieu (réorganisée plus tard en tant que Coupe du Monde U-17 de la FIFA).

23 - 1986 : les seizièmes de finale - qui n’existaient plus depuis la Coupe du Monde de la FIFA de 1938 - refont leur apparition au tournoi au Mexique.

24 - 1989 : la première Coupe du Monde de Futsal de la FIFA a lieu.

25 - 1991 : la première Coupe du Monde féminine de la FIFAô (intitulée ensuite Le Premier Championnat du Monde de Football féminin de la FIFA) compte 12 équipes, a lieu en Chine et est remportée par les États-Unis.

26 - 1993 : le jeu vidéo FIFA International Soccer est mis en vente.

27 - 1998 : le nombre d’associations membres de la FIFA atteint le nombre de 203, franchissant ainsi le cap des 200.

28 - 1998 : la Coupe du Monde de la FIFA évolue pour un format à 32 équipes

29 - 2000 : le premier Championnat du Monde des Clubs de la FIFA a lieu (il deviendra plus tard la Coupe du Monde des Clubs de la FIFAô).

30 - 2002 : le premier Championnat du Monde de Football féminin U-19 de la FIFA a lieu (il deviendra la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA).

31 - 2004 : la première FIFA Interactive World Cup (elle deviendra la FIFAe World Cup) est organisée.

32 - 2005 : la FIFA assume la gestion de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA.

33 - 2008 : lancement de la Coupe du Monde féminine U-17 de la FIFA.

34 - 2015 : la Coupe du Monde féminine de la FIFA passe à 24 équipes.

35 - 2016 : Gianni Infantino est élu neuvième Président de la FIFA. Peu de temps après, le nombre d’associations membres de la FIFA atteint le nombre de 211 au 66e Congrès ordinaire de la FIFA à Mexico, alors que le programme FIFA Forward est lancé et que Fatma Samoura est désignée comme la dixième Secrétaire générale. Elle est la première femme à occuper ce poste.

36 - 2018 : l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) est implémentée à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.

37 - 2022 : la Division des associations membres de la FIFA établit ses bureaux à Paris, en France, pour faciliter le développement du football de manière globale via le programme FIFA Forward.

38 - 2023 : une Coupe du Monde féminine de la FIFA agrandie à 32 équipes a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande et rencontre un succès planétaire - un événement transformateur pour le football féminin.

39 - 2025 : la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes aura lieu aux États-Unis.