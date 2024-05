Les réactions après l'attribution des droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ aura lieu au Brésil

La compétition se tiendra pour la première fois sur le continent sud-américain

Les droits de la Coupe du Monde Féminine ont pour la première fois été octroyés à l’issue d’un vote public

Le Brésil a été désigné pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ à l'issue d’un vote public organisé dans le cadre du 74e Congrès de la FIFA, à Bangkok (Thaïlande).

Jamais les droits d’organisation de cette compétition n’avaient été attribués dans de telles circonstances. La candidature brésilienne a largement devancé celle conjointement présentée par l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas (119 voix contre 78).

La compétition fêtera sa dixième édition en 2027. Après avoir fait escale en RP Chine, en Suède, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en France puis en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, elle posera ses valises pour la première fois en Amérique du Sud.

Les réactions

"C’est une victoire pour le football féminin en Amérique du Sud et dans le monde. Nous comptons bien profiter de l’organisation de cette Coupe du Monde Féminine pour renforcer la pratique aux quatre coins du globe."

"Nous allons accueillir la Coupe du Monde Féminine et le monde pour la première fois ; cet événement aura des répercussions positives sur la participation des filles et des femmes dans les écoles, dans les parcs et à la plage. Cet héritage incitera davantage de femmes à s’impliquer dans le football, à montrer ce dont elles sont capables et à conquérir de nouveaux postes."

"Si je vous dis que nous comptons organiser la Coupe du Monde Féminine la plus passionnante et la plus incroyable de tous les temps, vous pouvez me croire ! Vous êtes tous les bienvenus au Brésil ! Venez découvrir notre hospitalité, notre joie de vivre et notre enthousiasme dès lors qu’il s’agit d’accueillir de nouveaux invités !" Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération Brésilienne de Football

"Depuis un an, nous avons beaucoup travaillé. Il y avait énormément d’attentes autour de cette candidature car nous avons toujours eu l’ambition de changer le football féminin en Amérique du Sud. Aujourd’hui, il se développe sur tout le continent et pas uniquement au Brésil. Nous restons convaincus qu’une Coupe du Monde Féminine au Brésil peut accélérer cette tendance."

"Dans un premier temps, nous allons célébrer ce succès. C’est un grand moment pour l’Amérique du Sud. Nous allons faire la fête. Oublions la pression et la nervosité ; il faut profiter de ce moment." Valesca Araujo, responsable de la candidature brésilienne

"Au Brésil, les footballeuses restent confrontées à de nombreuses difficultés. Cet événement aura des répercussions positives sur les jeunes, le nombre de pratiquantes et l’image du dégagée auprès des parents."

"Je pense qu'il y aura beaucoup de conséquences positives. J’espère qu’il va faire rêver de nombreuses jeunes filles, comme les garçons rêvent d’une carrière professionnelle. C’est un beau succès et une base sur laquelle les femmes pourront s’appuyer pour faire ce qui leur plaît."

"Les filles verront leurs idoles de près et je suis certaine qu’il y aura une connexion très forte entre elles. Elles pourront ainsi rêver de devenir professionnelles à leur tour." Rosana, FIFA Legend et ancienne internationale brésilienne

74e Congrès de la FIFA | Le Brésil désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 01:46

"Dans les années 50, 60 et 70, le football féminin était interdit au Brésil. Des femmes ont été arrêtées pour avoir joué au football. Les vraies pionnières sont celles qui, à force de courage et de détermination, ont défié ces interdictions. Elles ont conquis leur liberté et, grâce à elles, de nombreuses femmes comme moi ont la possibilité de jouer au football sans enfreindre la loi."

"Je vois ça comme le fruit de leur lutte. Si nous avons l’opportunité d’accueillir la Coupe du Monde Féminine, nous le leur devons. Je n’ai pas eu à supporter la moitié de ce qu’elles ont subi. Aujourd’hui, nous sommes témoins du résultat de leur combat pour le football féminin dans son ensemble et pas uniquement pour le Brésil." Formiga, FIFA Legend et ancienne internationale brésilienne

"Je suis très heureux. Un pays qui respire le football, qui l’aime et qui le vit aussi intensément que le Brésil mérite de connaître de tels moments."

"Je crois que ce qui a fait la différence en notre faveur, c’est la joie et l'entrain de nos concitoyens. Ils sont toujours très accueillants. Les sourires, la bonne humeur et le bonheur sont toujours de mise chez nous, quoi qu’il arrive."

"Les deux Coupes du Monde que nous avons organisées, en 1950 et 1954, ne se sont pas terminées comme on l’aurait espéré. Nous avons l’occasion de prendre notre revanche sur le destin grâce à l’équipe féminine, qui pourrait remporter la Coupe du Monde Féminine à domicile." Cafu, FIFA Legend et ancien international brésilien