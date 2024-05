Le Congrès de la FIFA prend des décisions historiques pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et contre le racisme

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ aura lieu au Brésil

Le Congrès de la FIFA a unanimement pris position contre le racisme

Le 74e Congrès de la FIFA était le premier à se tenir en Asie du Sud-Est

Le 74e Congrès de la FIFA a attribué au Brésil les droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. La compétition phare du football féminin aura ainsi lieu pour la première fois sur le continent sud-américain. Dans un autre moment solennel, les délégués au Congrès se sont mobilisés afin d’éradiquer définitivement le racisme dans le football.

C’est à l’issue d’un vote public que le Brésil a été désigné pour accueillir la dixième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Avec 119 voix contre 78, la candidature brésilienne a devancé celle – conjointe – de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas.

"C’est bien sûr une victoire pour le football féminin sud-américain, mais aussi partout où la FIFA travaille au quotidien pour faire progresser la discipline", a expliqué Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération Brésilienne de Football. "Nous avons bien l’intention d’organiser la plus grande et la plus belle Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l’histoire. Nous espérons pouvoir tous vous accueillir au Brésil afin que vous puissiez profiter de notre hospitalité."

Le 74e Congrès de la FIFA est le premier à voter pour désigner le ou les pays hôte(s) d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

La FIFA aura à cœur de conserver le formidable élan généré par les éditions précédentes, notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Aotearoa Nouvelle-Zélande 2023™, qui a battu de nombreux records.

Le Congrès, auquel l’ensemble des 211 associations membres de la FIFA ont participé, s’est ouvert sur un message vidéo du vice-Premier ministre thaïlandais, Suriya Juangroongruangkit, avant une allocution de Nualphan Lamsam (Madame Pang), élue présidente de la Fédération Thaïlandaise de Football il y a quelques mois et première femme présidente d’une fédération asiatique.

Lors de son allocution d’ouverture, le Président de la FIFA a rappelé l’essence même de la mission de la FIFA : renforcer le développement du football à l’échelle mondiale et accroître le nombre d’opportunités de jouer au football compétitif à travers le monde. En plus de l’expansion du format des compétitions de jeunes de la FIFA déjà approuvée, le Président de la FIFA a évoqué la création d’un festival U-15 ouvert à l’ensemble des associations membres.

"Nous avons le devoir de proposer plus d’opportunités partout dans le monde. Ce sont des opportunités de jouer, de rêver, de s’impliquer et, parfois, de changer des vies. Les participants ont ainsi l’occasion de s’épanouir en tant que joueur ou joueuse, mais, surtout, en tant qu’être humain", a-t-il expliqué.

74e Congrès de la FIFA 2024 | Discours du Président de la FIFA 22:30

Le 74e Congrès de la FIFA, qui était le premier à se tenir en Asie du Sud-Est, a été marqué par l’annonce d’un plan anti-racisme qui sera mis en place dans l’ensemble des associations membres et qui s’articule autour de cinq piliers : règles et sanctions, agir sur le terrain, poursuites judiciaires, sensibiliser, et le rôle des joueurs et joueuses.

Une vidéo sur le sujet a en outre été diffusée, sur laquelle plusieurs grands joueurs et joueuses, à la retraite ou encore en activité, ont réalisé un signe en forme de croix qui est le signal proposé à la communauté du football pour dénoncer des incidents racistes survenant pendant les matches. Gianni Infantino a déclaré avoir sondé plusieurs footballeurs et footballeuses et recueilli leurs idées, sur lesquelles s’appuient désormais cette nouvelle stratégie de lutte contre le racisme.

Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a également pris la parole afin de parler des tests en lien avec l’assistance vidéo qui ont été menés lors du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars de Zurich

À l’issue d’une présentation de la Fédération Palestinienne de Football, il a été décidé que les différents aspects juridiques de la situation seraient étudiés avant qu’un rapport indépendant soit présenté au Conseil de la FIFA, qui tiendra prochainement une réunion d’urgence.

"La Palestine est un membre à part entière de la FIFA, et à ce titre, elle dispose des mêmes droits et obligations que les 210 autres membres", a indiqué le Président de la FIFA. "Comme tout le monde, j’ai été très choqué par les événements survenus le 7 octobre dernier en Israël. Comme tout le monde, j’ai été tout aussi choqué – et je le suis encore – par ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je prie.

Je prie pour les mères qui ont perdu leurs enfants. Je prie pour les enfants qui ont perdu leurs parents. Je prie pour tous ceux qui souffrent. Comme vous tous, je ne souhaite qu’une chose : la paix. Juste la paix."