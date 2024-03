Les droits médias en clair de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ ont été attribués au groupe M6 en France, à Monaco, en Andorre et dans les territoires d'outre-mer français. Conformément à l'accord établi, le groupe M6 diffusera 54 matches de chacun des deux tournois.

La Coupe du Monde de la FIFA 26™, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, sera la 23e édition de la compétition et sera accueillie de manière conjointe par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Avec un nombre record de 48 équipes, 16 villes et trois pays hôtes, le tournoi sera la scène de 104 matches.