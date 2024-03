Lancement d’un appel d’offres en France pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2030™

En France, la mémorable finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ entre les Bleus et l’Argentine a généré la plus large audience de tous les temps, avec en moyenne 25 millions de téléspectateurs sur la télévision gratuite et payante. La sélection française a connu des résultats exceptionnels lors des deux dernières éditions de la compétition phare du football mondial puisque, outre cette finale – perdue – en 2022, elle a également été sacrée en 2018. L’effectif actuel jouit d’un potentiel médiatique particulièrement intéressant, avec des stars internationales telles que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann menant une nouvelle génération extrêmement prometteuse, représentée par Eduardo Camavinga ou encore Warren Zaïre-Emery. La Coupe du Monde 2030 déchaînera elle aussi les passions aux quatre coins du globe. Sous réserve du résultat de la procédure de candidature et de l’approbation ultérieure du Congrès de la FIFA, prévue pour 2024, le seul dossier en lice pour cette édition 2030 est celui déposé conjointement par l’Espagne, le Maroc et le Portugal. L’an dernier, le Conseil de la FIFA est également convenu d’organiser trois matches de la compétition en Uruguay, en Argentine et au Paraguay dans le cadre des célébrations du centenaire de la Coupe du Monde.