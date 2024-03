Les Associations en action : mars 2024

La Côte d'Ivoire et l'Afrique au sommet

Tahiti continue de surfer sur le sable

Le Maroc s'inscrit dans la durée

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ces Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Tahiti garde le cap

Le 25 février dernier, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2024™ s'achevait en apothéose pour le Brésil, qui s'est adjugé une sixième couronne mondiale au terme d'une finale spectaculaire contre l'Italie.

Pour sa septième participation consécutive au tournoi, Tahiti a atteint la phase à élimination directe pour cinquième fois. Les Tiki Toa sont tombés les armes à la main contre les Italiens en quart de finale, renforçant encore un peu plus son rang de poids lourd de la discipline, dont la croissance sur l'île est soutenue par la FIFA.

En marge d'É.A.U. 2024 Dubaï™, la FIFA et la Beach Soccer Worldwide Foundation ont été rejointes par de nombreuses stars de la communauté du beach soccer pour accueillir deux groupes de personnes handicapées lors de deux journées d'activités ludiques. Cette initiative était menée dans le cadre de la campagne "Be Active" de la FIFA, en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui promeut une activité physique régulière.

L'Afrique enchantée

Avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN 2024, Gianni Infantino promettait "une compétition fantastique", qui allait "unir non seulement l’Afrique, mais aussi le monde". Un mois plus tard, on assistait au triomphe épique de la Côte d'Ivoire, aussi resplendissante et résiliante sur le terrain qu'exemplaire dans son rôle d'hôte de ce tournoi qui restera longtemps gravé dans les mémoires.

Le succès sportif, organisationnel et populaire de cette 34e édition est le fruit du travail remarquable de la Fédération ivoirienne de football et de tout le pays, mais aussi le résultat d'une stratégie de développement soutenue par la FIFA à travers ses différents programmes de développement.

La Côte d'Ivoire dépend du Bureau régional de la FIFA à Dakar, qui accompagne au quotidien les Associations Membres d'Afrique de l'ouest dans l'amélioration de la gouvernance, des infrastructures ou encore de la formation.

La Côte d'Ivoire fait d'ailleurs partie des prochains pays où seront déployés par la FIFA des entraîneurs chargés de contribuer à la détection des talents dans le cadre du Programme de Développement des Talents de la FIFA, supervisé par Arsène Wenger qui a récemment présenté le plan mondial pour les Académies de la FIFA.

D’ici fin 2026, nous aurons 75 Académies dans le monde. Cela signifie que l’éducation au football a progressé et c’est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement. Arsène Wenger Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA

Hôtes dans la durée

Toujours dans cette optique de permettre aux Associations Membres en plein essor de continuer à se développer dans la durée et conformément à l'engagement de la FIFA pour le football de jeunes, le Conseil de la FIFA a pris la décision d'organiser chaque année - plutôt que tous les deux ans - la Coupe du Monde U-17 de la FIFA ainsi que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA ; et de confier l'organisation de ces compétitions à deux pays sur cinq ans, respectivement le Qatar et le Maroc.

Nous terminons ce tour d'horizon avec la France qui rentre dans la dernière ligne droite de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tandis que la révélation de l'affiche officielle a eu lieu au début du mois, le tirage au sort des Tournois Olympiques de Football se tiendra ce mercredi 20 mars.

La Fédération française de football (FFF) se prépare également pour un autre rendez-vous : la Coupe du Monde de Futsal (14 septembre au 6 octobre) à laquelle les Bleus participeront pour la première fois de leur histoire. La discipline est en plein boum dans l'Hexagone, la sélection féminine ayant disputé la semaine dernière son tout premier match dans un tournoi international amical, qui pourrait servir de galop d'essai en vue des éliminatoires de la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal, annoncée en 2025.