La FIFA lance une série d’événements en lien avec la protection des données et les risques cybersécuritaires

Le premier événement sur la protection des données et les risques cybersécuritaires se tiendra à Zurich et en ligne

Le premier événement en lien avec la protection des données et les risques cybersécuritaires organisé par la FIFA se tiendra ce mardi 9 avril à Zurich et pourra être suivi en ligne.

Dans un premier temps, Stéphanie Saulnier, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), présentera les règles d’or de la protection des données des sportifs en lien avec les performances physiques individuelles. S’ensuivra un échange informel avec Tomas Maldonado, directeur Information et Sécurité de la NFL.

Cette série d’événements représente la première étape du plan à long terme du département Protection des données et Risques cybersécuritaires de la FIFA en vue de proposer un large éventail de séminaires, événements, blogs et autres ressources pensées pour offrir des outils pratiques ainsi que des informations pertinentes aux associations membres.

En tant que référence en matière de protection des données et de cybersécurité mais également d’organisation sportive, la FIFA se doit de mettre en avant les bonnes pratiques – telles que celles adoptées par le CNIL et la NFL – auprès de ses associations membres et du monde du sport en général.

"Il est essentiel de garantir la confidentialité et de mettre en place des mesures solides en matière de cybersécurité", a affirmé le chef du département Protection des données et Risques cybersécuritaires de la FIFA, Jorge Oliveira e Carmo. "Ce type d’événement permet aux participants de faire part de leurs expériences, de leurs connaissances et des stratégies mises en place. Tout cela contribue à renforcer la sensibilisation aux questions de confidentialité et de cybersécurité dans le secteur du sport."