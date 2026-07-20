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World Ranking Updates
Men's Ranking
Champions Spain surge to summit of FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
20 Jul 2026
Women's Football
Spain scale new heights at summit of FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
16 Jun 2026
Men's Ranking
Argentina reclaim top spot in the FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
11 Jun 2026
Member Associations
Kosovo: Ten years of growth on the global stage
13 May 2026
Women's Ranking
Shake-up amongst leaders in latest FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
21 Apr 2026
Men's Ranking
France reclaim top spot in the FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
1 Apr 2026
World Ranking
FIFA/Coca-Cola World Rankings go live with real-time updates during men’s and women’s national team matches
18 Mar 2026
Men's Ranking
AFCON finalists Morocco and Senegal steal limelight in January 2026 FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
19 Jan 2026
Men's Ranking
Spain end 2025 atop FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking, Jordan jump
22 Dec 2025
Women's Ranking
Spain hold firm atop December’s FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking
11 Dec 2025
Men's Ranking
Spain first as Brazil bolster top 10 berth in FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking
19 Nov 2025
Men's Ranking
Argentina and Germany headline top 10 reshuffle in latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
17 Oct 2025
Women's Football
High-flying Solomon Islands reach new heights with FIFA’s support
7 Oct 2025
Men's Ranking
Spain surge back to first place in FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking amid top 10 shake-up
18 Sept 2025
Women's Ranking
Spain regain top spot in FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking; Bangladesh climb high
7 Aug 2025
Men's Ranking
Croatia back in Top 10 of FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking; Mexico make waves
10 Jul 2025
Women's Ranking
USA remain on top despite major South American strides in latest FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
12 Jun 2025
World Ranking
Back in the Top 50 and keeping their World Cup dreams alive, Paraguay's development efforts pay off
22 Apr 2025
Men's Ranking
Spain seize second spot in latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking™
3 Apr 2025
Women's Football
Gibraltar rock past multiple milestones in FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking™
25 Mar 2025
Women's Ranking
African delight and Japanese jump amid FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking™ highlights
6 Mar 2025
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