FIFA

World Ranking Updates

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Men's Ranking
Champions Spain surge to summit of FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
20 Jul 2026
MALLORCA, SPAIN - JUNE 05: Alexia Putellas of Spain celebrates scoring her team's second goal with teammate Salma Paralluelo during the FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier match between Spain and England at Estadi de Son Moix on June 05, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)
Women's Football
Spain scale new heights at summit of FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
16 Jun 2026
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Thiago Almada of Argentina celebrates with Lionel Messi and Rodrigo De Paul after scoring the team's third goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. (Photo by Todd Kirkland/Getty Images)
Men's Ranking
Argentina reclaim top spot in the FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
11 Jun 2026
BRATISLAVA, SLOVAKIA - MARCH 26: Dion Gallapeni of Kosovo celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Slovakia and Kosovo at Narodny Futbalovy Stadion on March 26, 2026 in Bratislava, Slovakia. (Photo by Matej Sagan/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Member Associations
Kosovo: Ten years of growth on the global stage
13 May 2026
LONDON, ENGLAND - APRIL 14: Lauren Hemp of England celebrates scoring her team's first goal with teammate Alex Greenwood during the 2027 FIFA Women's World Cup Qualifier between England and Spain at Wembley Stadium on April 14, 2026 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Women's Ranking
Shake-up amongst leaders in latest FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
21 Apr 2026
LANDOVER, MARYLAND - MARCH 29: Desire Doue of France celebrates scoring his team's third goal during the international friendly match between Colombia and France at Northwest Stadium on March 29, 2026 in Landover, Maryland. (Photo by Hannah Foslien/Getty Images)
Men's Ranking
France reclaim top spot in the FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
1 Apr 2026
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World Ranking
FIFA/Coca-Cola World Rankings go live with real-time updates during men’s and women’s national team matches
18 Mar 2026
Ismaila Sarr of Senegal and Abdessmad Ezzalzouli of Morocco battle for the ball during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Men's Ranking
AFCON finalists Morocco and Senegal steal limelight in January 2026 FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
19 Jan 2026
Mikel Merino of Spain celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla Stadium in Valladolid, Spain, on October 14. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto via Getty Images) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)
Men's Ranking
Spain end 2025 atop FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking, Jordan jump
22 Dec 2025
MADRID, SPAIN - DECEMBER 02: Claudia Pina of Spain celebrates scoring her team's third goal during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Estadio Metropolitano on December 02, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Women's Ranking
Spain hold firm atop December’s FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking
11 Dec 2025
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 18: Estevao of Brazil celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between Brazil and Tunisia at Decathlon Arena on November 18, 2025 in Lille, France
Men's Ranking
Spain first as Brazil bolster top 10 berth in FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking
19 Nov 2025
13 October 2025; Nick Woltemade of Germany celebrates after scoring his side's first goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Northern Ireland and Germany at the National Football Stadium at Windsor Park in Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Men's Ranking
Argentina and Germany headline top 10 reshuffle in latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking
17 Oct 2025
OFC Women’s Nations Cup Champions Solomon Islands during the OFC Women's Nations Cup 2025, Final, Papua New Guinea v Solomon Islands, HFC Bank Stadium, Suva, Fiji, Saturday 19 July 2025. Photo: Kirk Corrie / www.phototek.nz
Women's Football
High-flying Solomon Islands reach new heights with FIFA’s support
7 Oct 2025
Spain's #21 Mikel Oiarzabal celebrates with #19 Lamine Yamal after scoring during the FIFA World Cup 2026 European qualifying match against Bulgaria on September 4, 2025. (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
Men's Ranking
Spain surge back to first place in FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking amid top 10 shake-up
18 Sept 2025
Spain's forward #09 Esther Gonzalez celebrates after scoring her team's third goal during the UEFA Women's Euro 2025 Group B football match between Spain and Belgium at the Arena Thun stadium in Thun on July 7, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) (Photo by SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)
Women's Ranking
Spain regain top spot in FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking; Bangladesh climb high
7 Aug 2025
Mexico's forward #09 Raul Jimenez celebrates scoring his team's first goal during the Concacaf Gold Cup final football match between Mexico and USA at NRG Stadium in Houston, Texas on July 6, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)
Men's Ranking
Croatia back in Top 10 of FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking; Mexico make waves
10 Jul 2025
BRAGANÇA PAULISTA, BRAZIL - JUNE 2: Marta Silva of Brazil (L) celebrates their team's goal with teammate Isa Haas during the women's international friendly match between Brazil and Japan at Estádio Cícero de Souza Marques on June 2, 2025 in Bragança Paulista, Brazil. (Photo by Bruno Cruz/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Women's Ranking
USA remain on top despite major South American strides in latest FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking
12 Jun 2025
ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Players of Paraguay pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifiers match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images)
World Ranking
Back in the Top 50 and keeping their World Cup dreams alive, Paraguay's development efforts pay off
22 Apr 2025
Spain's players celebrate after the UEFA Nations League quarter final second leg football match between Spain and Netherlands at the Mestalla stadium in Valencia, on March 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)
Men's Ranking
Spain seize second spot in latest FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking™
3 Apr 2025
Gibraltar's line-up v Faroe Islands
Women's Football
Gibraltar rock past multiple milestones in FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking™
25 Mar 2025
Lilian Awuor, goalkeeper of Kenya celebrates victory with teammates during the 2026 Women's Africa Cup Of Nations Qualifier between Tunisia and Kenya at Sousse Olympic Stadium in Sousse, Tunisia on 26 Febraury 2025 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
Women's Ranking
African delight and Japanese jump amid FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking™ highlights
6 Mar 2025
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