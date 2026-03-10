Rumanía y Uganda liberan el potencial comercial del fútbol femenino con el apoyo de la FIFA

El Programa de estrategia comercial de la FIFA fue creado para mejorar la viabilidad comercial del fútbol femenino

Rumania y Uganda participaron en sendos programas piloto centrados en sus respectivas ligas nacionales

Ambas naciones recibieron asistencia y financiación del organismo rector mundial para el programa

El reciente auge del fútbol femenino ha llevado a muchas competiciones nacionales de clubes de todo el mundo a alcanzar cotas inimaginables. El éxito de la reciente edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ subrayó aún más el valor comercial del fútbol femenino, además de abrir una puerta a clubes de todo el mundo para competir a nivel mundial.

Para los países que buscan impulsar aún más su fútbol nacional, este crecimiento inspira lo que se puede lograr con una planificación clara, recursos adecuados y el afán de éxito.

Con esa ambición, las federaciones nacionales de Rumanía y Uganda participaron recientemente en las ediciones piloto del Programa de estrategia comercial de la FIFA. Ambos países se han comprometido a impulsar el fútbol femenino a un nivel superior, y ambas fueron seleccionadas para recibir asistencia y financiación. El objetivo general de este programa —uno de los 13 disponibles para las 211 federaciones miembro (FM) de todo el mundo— busca crear ligas femeninas comerciales sostenibles mediante estrategias a medida.

Tanto Rumanía como Uganda esperan que el lanzamiento de sus estrategias comerciales haga que se impulse su fútbol femenino, inspirando a muchas otros países a seguir su ejemplo.

Rumanía

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) presentó su estrategia comercial a los principales interesados ​​en el lanzamiento, celebrado en la Casa Fotbalului de la FRF en Bucarest, la capital del país, durante la primera semana de febrero. La estrategia está dedicada exclusivamente a la SuperLiga Femenina Rumana y se desarrolló en colaboración con la FIFA.

El evento contó con la presencia de representantes de la FIFA, la UEFA, clubes de fútbol masculino y femenino de Rumanía, patrocinadores, medios de comunicación, deportistas de renombre y el presidente de la Agencia Nacional de Deportes.

Razvan Burleanu, presidente de la FRF y miembro del Consejo de la FIFA, afirmó: "El fútbol femenino ha superado la fase en la que solo podía sustentarse con energía, entusiasmo e iniciativas puntuales. El desarrollo deportivo debe ir acompañado del desarrollo comercial, y la SuperLiga Femenina debe ser un producto con valor, un espacio para el rendimiento, la inspiración y la pertenencia".

"La estrategia comercial de la SuperLiga Femenina parte de una necesidad clara: construir un modelo de monetización sostenible transformando la competición en un producto mediático y comunitario que obtenga resultados claros y medibles capaces de generar ingresos recurrentes, aumentar la audiencia y generar valor para socios, clubes y jugadoras".

Ada Bonilla, directora de Fútbol Femenino (Europa) de la FIFA, destacó el hito histórico de la estrategia comercial de Rumanía y añadió: "Como señaló el presidente Burleanu, hace no mucho tiempo todas las jugadoras de fútbol registradas cabían en el auditorio en el que se ha celebrado el evento, y ahora hay más de 11.000 jugadoras registradas y más de 100.000 participantes en Rumanía. La cifra aumenta cada año. Es un claro ejemplo de la extraordinaria trayectoria del fútbol femenino, desde sus orígenes informales hasta convertirse en un deporte verdaderamente global, atractivo y con un enorme potencial económico".

Uganda

El desarrollo comercial sostenible también fue el enfoque principal cuando la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA), en colaboración con la FIFA, lanzó la estrategia comercial de la Superliga Femenina de la FUFA ante una audiencia de aproximadamente 150 asistentes que se reunieron en la capital, Kampala, a mediados de febrero.

La iniciativa busca fortalecer las estructuras comerciales, además de potenciar las competiciones de élite y establecer vías de desarrollo para el talento desde la cantera hasta la Superliga. La estrategia busca generar oportunidades de inversión, profesionalizar los clubes y mejorar el bienestar de las jugadoras, a la vez que apoya las reformas de gobernanza y el desarrollo del liderazgo femenino en el fútbol.

Este es el último de una serie de apoyos por parte de la FIFA al fútbol femenino en este país de África Oriental. Los 12 clubes de la Superliga Femenina de la FUFA recibieron equipo médico y técnico el año pasado a través del Programa de desarrollo de ligas de la FIFA, mientras que a principios de 2025 se llevaron a cabo importantes Campañas de promoción del fútbol femenino de la FIFA.

"Hoy en día, los padres y las comunidades han aceptado que una niña puede jugar al fútbol, ​​acceder a la educación e incluso ganarse la vida con este deporte. Nuestro objetivo ahora es profesionalizar el fútbol femenino, fortalecer los clubes y garantizar una inversión sostenible que permita que nuestras jugadoras puedan alcanzar su máximo potencial", declaró el Honorable Moses Magogo Hassim, presidente de la FUFA.

Durante el lanzamiento, Solomon Mudege, director de Programas de desarrollo de la FIFA para África, añadió: "Estamos orgullosos de los logros que está consiguiendo la FUFA y asumimos el reto de seguir apoyándola. El progreso que hemos visto en infraestructura, gobernanza y desarrollo del fútbol femenino refleja un fuerte liderazgo y compromiso. Esta estrategia comercial representa una oportunidad para liberar el potencial del fútbol femenino en Uganda y crear vías claras desde la base hasta la élite".

Simon Toselli, director regional de la División de Fútbol Femenino de Asia y Oceanía, afirmó que el programa establece un camino para que las ligas femeninas de todo el mundo alcancen el siguiente nivel. "La FIFA creó un programa específico para apoyar a sus federaciones miembro en el desarrollo de una estrategia comercial para sus competiciones de fútbol femenino, permitiéndoles monetizar mejor sus derechos y alcanzar la sostenibilidad financiera", declaró.

"Llevamos a cabo estos dos proyectos piloto para probar el enfoque en la práctica y extraer lecciones clave. Ambas FM (Rumania y Uganda) demostraron un alto nivel de compromiso, preparación e implicación para reforzar su estrategia comercial. Organizaron con éxito el lanzamiento de la estrategia in situ, reuniendo a las principales partes interesadas, además de medios de comunicación y patrocinadores".