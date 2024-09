Rosana: "Amo el fútbol porque cambia vidas"

Desde que empezó a dirigir banquillos, Rosana ha dado apoyo a jugadoras que, debido a enfermedades de familiares u otros problemas, se han visto atravesadas por la desolación. "Han encontrado aliento a través del fútbol, y yo he contribuido bastante a que suceda", afirma. "A esto me refiero cuando digo que el fútbol es una herramienta de transformación: no solo cambió mi vida, sino que me encomendó la misión de mejorar la de otras personas".