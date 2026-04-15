La selección femenina de Mauritania viajó a Costa de Marfil para la FIFA Series 2026™

Tras enfrentarse a la selección anfitriona y a Pakistán, las 'Al-Murabitun' se medirá a las Islas Turcas y Caicos el 16 de abril

Tras el torneo, Mauritania entrará por primera vez en la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA/Coca-Cola

Sobre el papel, el vuelo de Mauritania a Costa de Marfil no tiene nada de especial. Al fin y al cabo, las dos capitales de estos países están separadas por solo 2.000 kilómetros en línea recta. Las selecciones de Pakistán y las Islas Turcas y Caicos, que también se encuentran en Abiyán, la capital de Costa de Marfil, para la ocasión, han recorrido distancias mucho mayores, pero para el conjunto Al-Murabitun, este viaje supone un gran paso adelante.

La FIFA Series™ sirve de trampolín para el fútbol femenino mauritano 02:09

"Es un momento especial para mis jugadoras. Algunas de ellas se han subido a un avión por primera vez", explicó Jordi Arimany, entrenador de la selección femenina de Mauritania. "Solo con este viaje, la FIFA Series ya ha cumplido su objetivo. Nunca olvidarán esta aventura, que les ayudará a crecer como mujeres, pero también a mejorar como jugadoras".

Mauritania se enfrentó a la anfitriona, Costa de Marfil, el 9 de abril, en un partido muy duro en el que fue derrotada por 8-0. Cuatro días después, se recuperó ante Pakistán (AFC) con una victoria por 1-0, y el 16 de abril se enfrentarán a las Islas Turcas y Caicos (Concacaf). Si bien cualquier resultado positivo sería bienvenido, Arimany y sus jugadoras están centradas principalmente en la experiencia que ofrece esta primera edición de la FIFA Series de fútbol femenino.

"Para una nación futbolística más pequeña como la nuestra, este tipo de torneo supone una oportunidad extraordinaria para mejorar. Es un paso clave en nuestro proceso de desarrollo", afirmó. "Dar a nuestros jugadores la oportunidad de competir contra equipos de otros continentes es como ofrecerles una mini Copa del Mundo. Aquí no tienen nada que perder. Se trata de adquirir experiencia, reforzar su competitividad y seguir avanzando en su desarrollo".

Además, los avances de Mauritania pronto se verán reflejados en la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA/Coca-Cola. Independientemente de los resultados que obtengan, el equipo entrará oficialmente en la clasificación tras el torneo, lo que supone un hito importante en su trayectoria. "Es algo muy importante y significativo para nosotras. Demuestra que el fútbol femenino mauritano está en auge y es competitivo", añadió Arimany. "Entrar en la clasificación era uno de nuestros objetivos, así que ahora queremos rendir al máximo".

La trayectoria positiva es evidente. Desde 2019, año en que se creó la selección femenina, este deporte ha crecido rápidamente en Mauritania, gracias en parte a los esfuerzos conjuntos de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Mauritania (FFRIM) y la FIFA. El Programa Football for Schools de la FIFA se puso en marcha en 2022, mientras que la ampliación de la sede de la FFRIM, la instalación de tres canchas de césped artificial y la construcción de un centro médico son proyectos que han sido posibles gracias al apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. En 2025, la capital, Nuakchot, se convirtió también en la sede de la primera academia de talento de la FIFA en África.

"Todos estos programas son de gran ayuda para el desarrollo del fútbol femenino en Mauritania. Ofrecen a las jóvenes la oportunidad no solo de jugar al fútbol, sino también de destacar en este deporte", afirmó Arimany. "La Academia de Talentos es un ejemplo perfecto, ya que proporciona un entorno ideal para que las jóvenes jugadoras se conviertan en futuras estrellas".

Tacko Diabira ya está marcando el camino. A sus 26 años, la delantera se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino mauritano, tras destacar en la primera división senegalesa, donde terminó como máxima goleadora ex aequo en 2025 con 11 goles. Se siente animada por los avances que se están logrando en su país, donde el fútbol ha sido durante mucho tiempo un deporte dominado por los hombres.

"Debemos seguir impulsando el fútbol femenino en Mauritania, y estos programas de la FIFA nos están ayudando a conseguirlo. Avanzamos en la dirección correcta, y nuestra participación en la Serie de la FIFA es prueba de ello”, afirmó. “Esto dará visibilidad a nuestro fútbol gracias al alcance mundial del evento. Para nosotras, como jugadoras, es una oportunidad para aprender y mejorar aún más".