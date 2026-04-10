La FIFA Series 2026™ ayuda a Tailandia a promover el fútbol femenino

Mejoras en las infraestructuras de Tailandia gracias a la FIFA Series 2026™

El país se está beneficiando de una serie de programas de desarrollo de la FIFA

Tailandia está dando prioridad al desarrollo del fútbol base

La Federación Tailandesa de Fútbol (FAT) mantiene una estrecha relación con la FIFA, y ambas organizaciones han estado colaborando estrechamente para impulsar el fútbol en el país. La FAT está poniendo en marcha una serie de programas de desarrollo de la FIFA, tanto en el fútbol base como en el de élite, con el fin de impulsar el crecimiento a largo plazo y la profesionalización. La celebración de la edición de este año FIFA 2026™ supone otro hito importante para Tailandia; será la primera competición de la FIFA desde que se celebró en Tailandia la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2012.

“La Federación Tailandesa de Fútbol desea agradecer a la FIFA que haya reconocido el potencial de la Federación Tailandesa de Fútbol y del país al concederle los derechos para organizar la Serie Femenina de la FIFA por primera vez este año, y como primer país del continente asiático”, declaró la presidenta de la Federación Tailandesa de Fútbol, la Sra. Pang, Nualphan Lamsam.

“Sin duda, tener la oportunidad de acoger la FIFA Series contribuye a impulsar y aporta beneficios al desarrollo de las infraestructuras del fútbol tailandés en muchos aspectos. En particular, la mejora y modernización de los campos de entrenamiento y las sedes de los partidos para que cumplan con los estándares internacionales, así como la posibilidad de acoger más partidos de fútbol de nivel internacional en el futuro. Esto ayuda a que las niñas de Tailandia se sientan inspiradas y tengan más interés en jugar al fútbol. El hecho de que Tailandia tenga la oportunidad de acoger un torneo de fútbol femenino bajo los auspicios de la FIFA demuestra que el fútbol femenino en el país también goza de aceptación a nivel internacional”.

El fútbol femenino en Tailandia es mucho más que un deporte entre otros. Ofrece una gran oportunidad a las chicas que tienen grandes esperanzas y sueños relacionados con este deporte. Nualphan Lamsam Presidente de la Federación Tailandesa de Fútbol

La selección femenina de Tailandia —que ya ha participado en dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™— recibe a Indonesia, la República Democrática del Congo y Nueva Caledonia en Ratchaburi, al oeste del país. Según la señora Pang, encuentros como este son poco frecuentes y aportan una experiencia inestimable.

“Porque, como se ha mencionado anteriormente, se trata de una oportunidad única que nos ha brindado la FIFA, en la que la selección femenina de Tailandia podrá enfrentarse a rivales de diferentes continentes. Y no se puede negar que otra de nuestras expectativas es la calidad de la organización del torneo. Además de los campos de entrenamiento y los estadios que la Federación ha preparado a la perfección, también está la puesta en marcha de la tecnología VAR en Tailandia para colaborar en el arbitraje en esta ocasión, con el fin de garantizar que la competición sea de la máxima calidad”.

Los fondos procedentes de la Programa de Desarrollo Forward de la FIFA desempeñaron un papel fundamental en la implantación del VAR en Tailandia, y ahora se están utilizando con un nuevo fin. Además de beneficiar a la Liga Tailandesa y a la selección masculina, el VAR se utilizará ahora también en las competiciones en las que participe la selección femenina.

“Además, debería contribuir a dar mayor visibilidad al fútbol femenino en Tailandia y a aumentar su popularidad. Por todo ello, debemos dar las gracias a la FIFA, bajo el liderazgo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por sus excelentes ideas y su visión a la hora de impulsar el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo”.

La Federación Tailandesa también se está beneficiando de este apoyo, con varios Programas de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA. Estas iniciativas forman parte de una estrategia clara que da prioridad al desarrollo del talento en las categorías juveniles y de base, al tiempo que fomenta la sensibilización y hace que este deporte sea más accesible para las niñas en Tailandia. También se están llevando a cabo campañas específicas para aumentar la visibilidad del fútbol femenino y fomentar la participación. Otro ejemplo es el Programa Football for Schools, lo que además ayuda a desarrollar el talento desde una edad temprana y contribuye a la igualdad de género.

“Todos los proyectos de la FIFA son importantes y contribuyen al desarrollo del fútbol femenino en Tailandia. Pero uno de los más importantes es el Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA (TDS, según sus siglas en inglés), ya que se considera un beneficio directo para las jóvenes. Ayuda a las chicas de Tailandia a tener más oportunidades de alcanzar sus sueños y de formar parte de la selección nacional. Es importante destacar que la selección nacional también se beneficia de ello en lo que respecta a la cantera de recursos del fútbol femenino”, explicó la presidenta de la FAT, quien se convirtió en la primera mujer en ser nombrada presidenta del Comité de Desarrollo de la FIFA el 7 de octubre de 2025.

“El sector juvenil es la máxima prioridad de la Asociación, ya que se considera una base indispensable para el éxito de la selección absoluta. En la actualidad, también debemos agradecer a la FIFA la puesta en marcha de numerosos proyectos destinados a apoyar el fútbol femenino. Uno de ellos es el TDS, que la Asociación también está implementando en la actualidad. Se trata de un proyecto para detectar a chicas de todo el país en las siete regiones con el fin de crear una base de datos y formarlas para que lleguen a la selección nacional, empezando por la categoría sub-17. Por lo tanto, la ‘juventud’ y la ‘oportunidad’ son los aspectos a los que la Asociación da mayor prioridad”.

La señora Pang cree que todos los países del mundo tienen el “sueño definitivo“ de competir en una Copa Mundial de la FIFA™. Ella también comparte este sueño y espera ver algún día a la selección nacional de Tailandia jugar en un Mundial. Aunque la selección femenina sí compitió en 2015 y 2019, la selección masculina nunca se ha clasificado.