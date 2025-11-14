En un mes, Marruecos albergará la segunda ronda de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

El próximo encuentro de la competición se disputará en el Estadio Municipal de Berrechid el domingo 14 de diciembre

Tras su victoria en la primera ronda, el Wuhan Chegu Jiangda WFC se medirá al ganador de la Liga de Campeones Femenina de la CAF

En las semifinales, que se jugarán en Londres, el ganador de la segunda ronda se enfrentará al Arsenal Women FC, y el Gotham FC jugará contra el Corinthians

El domingo 14 de diciembre, en el Estadio Municipal de Berrechid, Marruecos albergará la segunda ronda de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, un acontecimiento que marca otro capítulo en la historia del fútbol femenino.

El Wuhan Chegu Jiangda WFC, defensor del título de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, se impuso por 1-0 al ganador de la Liga de Campeones Femenina de la OFC en la primera ronda de la competición, disputada el pasado 8 de octubre. En la segunda ronda, se enfrentará al club que alce el título de la Liga de Campeones Femenina de la CAF, una competición que comenzó en Egipto el sábado pasado y finalizará el 21 de noviembre.

El mes pasado más de 32 000 aficionados acudieron al Estadio Deportivo de Wuhan para disfrutar del primer encuentro de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. El partido batió el récord de asistencia para un partido de fútbol de clubes femenino disputado en la RP China.

Por otro lado, Marruecos sigue consolidando su posición como nación futbolística, pues ha albergado la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ de este año y el Estadio Municipal de Berrechid acogió recientemente una competición de la FIFA, en concreto, la competición FIFA Unites: Torneo femenino™. En unas semanas, la ciudad de Berrechid, ubicada a unos 40 km de Casablanca, volverá a ser testigo de la pasión de los aficionados que acudirán a ver a las ganadoras de las competiciones continentales de clubes de Asia y África, que tratarán de clasificarse para la última fase de la competición, que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en Londres.

Información sobre la competición

Durante la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, los seis clubes que ganaron su respectiva competición continental de la temporada previa al torneo lucharán por el título. En la última fase de la edición de este año, el Arsenal Women FC, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se enfrentará en la semifinal al club que se imponga en la segunda ronda. Por otro lado, el Gotham FC, que ostenta el título de campeón de la Concacaf, se enfrentará al Corinthians, defensor del título de la CONMEBOL, en la otra semifinal.

Esta novedosa competición, que fue aprobada por el Consejo de la FIFA en mayo de 2024, se celebrará en los años en los que no se dispute la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, cuya edición inaugural está prevista para 2028. Estos dos nuevos torneos son una muestra del compromiso de la FIFA por ofrecer más oportunidades a los clubes de fútbol femenino de todo el mundo.