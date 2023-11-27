Crecimiento del fútbol femenino (mayo de 2026)

La FIFA ofrece 13 programas de desarrollo del fútbol femenino para las federaciones miembro

Este útimo mes tuvo significante actividad en muchos de los programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA

Sorteos de tres grandes torneos, noticias de la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA 2027™ y mucho más

La FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial.

En 2025, la FIFA renovó y amplió su Programa de desarrollo de fútbol femenino para darle un mayor impulso al fútbol femenino. Se puede encontrar información adicional aquí.

Inside FIFA analiza solo algunas de las actividades recientes significativas que continúan construyendo la huella del fútbol femenino a nivel mundial.

Túnez

Gracias a la colaboración conjunta entre la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) y la FIFA, el fútbol femenino ha dado un nuevo paso adelante en este país del norte de África. Tras participar en la innovadora iniciativa "FIFA Unites: torneo femenino 2025" a finales del año pasado, la FTF ha organizado ahora la primera Campaña de promoción del fútbol femenino del norte de África. La campaña está diseñada para apoyar a las federaciones miembro con programas locales que atraigan a más mujeres y niñas al fútbol.

Irlanda del Norte

La Federación Irlandesa de Fútbol (IFA) siguió desarrollando con éxito su ambiciosa Campaña de promoción del fútbol femenino en todo el país. Tras el primero de los cinco eventos regionales que se celebró en marzo, Allen Park, en Antrim, fue el escenario donde se reunieron este mes colegios de toda Irlanda del Norte para el festival de clausura de la campaña. Diseñado para alumnas de 8.º y 9.º curso, el evento no solo puso de manifiesto y mostró la calidad del fútbol, sino que también destacó las experiencias positivas que se están creando para las niñas de todos los colegios a través del programa.

Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) está llevando a cabo una serie de programas dentro de la Campaña de promoción del fútbol femenino en todo el país. Desde el evento inaugural en Limón, en el sureste, hasta la clausura en Liberia, en el noroeste del país, la FCRF prevé que la iniciativa llegue al menos a 500 niñas. Este país centroamericano lleva mucho tiempo a la vanguardia del fútbol femenino en la región, ya que en los últimos 12 años el país ha sido sede tanto de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ como de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™.

Croacia

La Federación Croata de Fútbol (HNS) pretende llevar el fútbol local hacia una nueva y prometedora era con la puesta en marcha de la Estrategia de Fútbol Femenino 2026-2030. Este documento estratégico clave describe los principales objetivos, las líneas de desarrollo y la visión a largo plazo para el fútbol femenino en Croacia. El documento destaca cinco áreas clave, tanto dentro como fuera de las canchas, en las que se prevé un mayor crecimiento.

La estrategia se presentó en el marco de la conferencia "Mujeres en el Fútbol" de la HNS, un evento de dos días de duración que contó con la presencia de numerosos invitados locales e internacionales, entre ellos Ada Bonilla Duarte, directora de proyectos de la FIFA para el desarrollo del fútbol femenino.

Honduras

La Federación Hondureña de Fútbol (FFH) sigue mostrando un gran dinamismo en su empeño por impulsar el fútbol femenino. Tras haber organizado varios eventos de promoción del fútbol femenino en los últimos años, la FFH celebró un curso de formación para gestores y administradores en la sede de la federación. Las expertas de la FIFA invitadas, Elieth Artavia y Gina Franco, compartieron conocimientos y herramientas destinadas a reforzar la gestión y la profesionalización del fútbol femenino en Honduras.

Guinea

El impulso del desarrollo futuro de la red de fútbol femenino fue también el tema central del taller de "formación para gestores y administradores" que organizó la Federación de Fútbol de Guinea (FGF) en colaboración con la FIFA. Se formó a más de 50 participantes, entre los que se encontraban responsables de protección, administradores y altos cargos de clubes. El evento reforzó las competencias en materia de gobernanza, mejoró la comprensión de las funciones y responsabilidades, y se centró en herramientas prácticas para prevenir los abusos, responder de manera eficaz y crear un entorno más seguro.

Islas Turcas y Caicos

La Federación de Fútbol de las Islas Turcas y Caicos (TCIFA) siguió consolidando este mes su ecosistema de fútbol femenino con dos actividades de promoción, ambas bajo la supervisión de la experta técnica de la FIFA invitada, Andrea Rodebaugh.

En el marco del Programa de desarrollo de ligas de la FIFA, se llevó a cabo un curso de formación de tres días de duración dirigido a 18 entrenadoras, con el objetivo de reforzar la formación en las etapas formativas y proporcionar mejores herramientas técnicas. El programa tuvo lugar antes de las primeras competiciones femeninas sub-8 y sub-10 del país.

Esa misma semana se llevó a cabo un programa de desarrollo de capacidades dirigido a los formadores de entrenadoras de las escuelas cuyos equipos competirán en las nuevas competiciones. El curso permitió a 20 entrenadoras recibir formación técnica, aprendizaje táctico y desarrollo estratégico.

Timor Oriental

La Federación de Fútbol de Timor Oriental (FFTL) organizó un seminario de formación para mujeres, que se llevó a cabo bajo los auspicios del Programa de desarrollo de ligas de la FIFA. Concebido como una iniciativa de capacitación para entrenadoras de fútbol femenino en este país del sudeste asiático, el seminario, de tres días de duración, se celebró en la capital, Dili, y fue impartido por delegados locales y visitantes de la FIFA.

Gambia

El mes de mayo supuso un hito para la Federación de Fútbol de Gambia (GFF) con la presentación de su Estrategia de Fútbol Femenino para el periodo 2026-2030. Esta estrategia reemplaza la existente y primera que tenía la GFF, un periodo en el que se registró un aumento de la participación en competiciones, programas de fútbol base, formación de entrenadoras, arbitraje y actividades de la selección nacional.

La presentación de la estrategia se celebró coincidiendo con el lanzamiento del Programa de desarrollo de la Liga Femenina Sub-17 GFF/FIFA en el Centro Nacional de Formación Técnica de Old Yundum. La Liga sub-17 se disputará en las siete regiones del país, y se espera que participen un total de 25 equipos a lo largo de tres meses, con un total de 500 jugadoras participando.

Sorteos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ 2026™ dieron un paso más hacia su celebración con los respectivos sorteos celebrados durante el mes de mayo.

El sorteo de la 12.ª edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ tuvo lugar en Lodz (Polonia), donde se disputará la final el 27 de septiembre. La selección anfitriona formará parte del Grupo A junto a Argentina, Benín y México, mientras que la actual campeona, la RDP de Corea, quedó encuadrada en el Grupo E junto a Colombia, Costa Rica y Portugal.

La sede de la FIFA en Zúrich fue el escenario del sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, que se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos. La selección anfitriona quedó encuadrada junto a Nueva Zelanda, Alemania y Argentina, mientras que el cuadro de 24 selecciones se completará en julio, cuando concluyan las eliminatorias de la CAF.

Sorteo de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La ceremonia oficial del sorteo de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud también tuvo lugar la semana pasada en la sede de la FIFA en Zúrich, como parte de las celebraciones de la semana mundial del fútbol. En las competiciones femenina y masculina participarán dos grupos de cuatro selecciones cada uno, en lo que será la segunda edición de estos dos Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los de Dakar 2026, que se celebrarán en Senegal, serán los primeros que se organicen en África.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027™

A finales de mayo se coronaron tres campeones continentales, que de esta manera aseguraron su clasificación para la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027™. El Naegohyang Women’s FC de la RPD de Corea y el Club América de México lograron su primer título continental, mientras que el FC Barcelona se alzó con su cuarta victoria europea. La segunda edición del torneo concluirá con la final, que se disputará el 31 de enero de 2027 en Miami (EE. UU.).

Grupo de trabajo de la FIFA sobre el sistema de licencias de clubes de fútbol femenino

La FIFA acogió la primera reunión del grupo de trabajo de la FIFA sobre el sistema de licencias de clubes de fútbol femenino en la sede de la FIFA en Zúrich, en la que se dieron cita representantes de las seis confederaciones para comenzar a definir un marco integral destinado a elevar los estándares y acelerar el crecimiento del fútbol de clubes femenino en todo el mundo.