La ambiciosa Costa de Marfil brilla como sede de la FIFA Series™ de fútbol femenino

Costa de Marfil es una de las cuatro sedes de la FIFA Series™ de fútbol femenino

'Les Éléphants' aprovechan el torneo en casa para coger confianza y prepararase de cara a la próxima Copa Africana de Naciones

El evento forma parte de una iniciativa más amplia para desarrollar el fútbol femenino en el país

Costa de Marfil es una de las sedes de la primera edición de la FIFA Series 2026™ de fútbol femenino, dos años después de haber organizado con éxito la Copa Africana de Naciones de la CAF. En 2024, aquel torneo fue escenario de una celebración eufórica, con Les Éléphants coronándose campeonas de África. Si bien en esta ocasión este título no está en juego, las jugadoras marfileñas están listas para brindar a sus aficionados grandes motivos para celebrar en Abiyán.

"Estamos muy contentos de ser sede de este torneo. Esperamos que esté a la altura de la Copa Africana de Naciones que organizamos hace dos años", declaró Yacine Idriss Diallo, presidente de la Federación Marfileña de Fútbol (FIF). "El confiarnos la organización de una competición así es una muestra de confianza y un reconocimiento al trabajo que a nivel federativo hemos realizado durante los últimos cuatro años".

Costa de Marfil parece tenerlo todo a su favor en la FIFA Series, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Les Éléphants debutaron con una victoria por 8-0 sobre Mauritania, seguida cuatro días más tarde de una histórica goleada por 15-1 contra las Islas Turcas y Caicos (Concacaf) frente a una eufórica afición. Su próximo partido será contra Pakistán (AFC) este 16 de abril.

"Nos estamos preparando para la Copa Africana de Naciones Femenina, que se celebrará este verano en Marruecos y para la que la selección ya está clasificada. La FIFA Series les da a nuestras jugadoras la oportunidad de medirse contra dos selecciones de continentes diferentes, además de un fuerte equipo de África como Mauritania", continuó Diallo. "Nos permite poner a prueba nuestro nivel a pocas semanas del inicio del torneo".

La ambiciosa Costa de Marfil brilla como sede de la FIFA Series™ de fútbol femenino 01:21

La FIFA Series es mucho más que una simple preparación para la selección absoluta; podría tener un impacto duradero en el fútbol femenino de Costa de Marfil, algo de lo que Diallo es muy consciente. "Es un gran escaparate. Tiene el potencial de inspirar a los clubes locales y animar a una nueva generación de chicas a practicar este deporte", afirmó.

"Creo que eventos así pueden tener un gran impacto en el desarrollo del fútbol femenino y dar a las jóvenes la confianza necesaria para dar sus primeros pasos en el fútbol. La FIFA Series ofrece a las jugadoras la oportunidad de competir, superarse y perfeccionar su juego".

El fútbol femenino en Costa de Marfil es ahora tan importante como el masculino Yacine Idriss Diallo Presidente de la Federación Marfileña de Fútbol

Resulta difícil imaginar un respaldo más contundente a su crecimiento. Tampoco es casualidad, ya que el desarrollo del fútbol femenino es una de las prioridades fundamentales en la FIF, que trabaja incansablemente para lograrlo. La FIFA también desempeña un papel activo en este proceso, brindando apoyo a través de iniciativas como el Programa Forward de la FIFA, el proyecto FIFA Arena y Football for Schools de la FIFA.

"Estamos sumamente agradecidos a la FIFA. Su apoyo está impulsando el desarrollo general del fútbol en Costa de Marfil, y del fútbol femenino en particular", añadió Diallo. "Nuestra selección sub-17 se clasificó para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA del año pasado, mientras que nuestra selección sub-20 busca hacer lo propio para el de su categoría. Estamos viviendo un impulso, y me alegra mucho verlo".