Jill Ellis asegura que la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ será una "fiesta increíble"

Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, afirma que los aficionados disfrutarán de una "fiesta increíble" y un "fútbol espectacular" en la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se disputará en Sudamérica dentro de un año.

Formiga, la legendaria jugadora de la selección de Brasil, considera que la competición tiene la capacidad de transformar el fútbol femenino y motivar a una nueva generación de jóvenes

El ministro de Deportes de Brasil, Paulo Henrique Cordeiro, declara que el certamen "pondrá el fútbol femenino en el lugar que le pertenece"

Jill Ellis, la directora general de fútbol de la FIFA, ha prometido a los aficionados de todo el planeta que disfrutarán de una "fiesta increíble" y de un "fútbol espectacular" a partir del 24 de junio del año que viene en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™.

En todo Brasil se ha celebrado el comienzo de la cuenta atrás de un año para el inicio de la primera edición de la competición que se disputará en Sudamérica. Además, en Miami (Florida), ha tenido lugar un acto con la prensa en el que ha participado el equipo ejecutivo del torneo, que se encuentra en Estados Unidos para observar y conocer las operaciones organizativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A un año para que inicie la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ 02:04

"Este es un acontecimiento importante. Dentro de solo doce meses, Brasil acaparará la atención del mundo en el Mundial femenino más importante de la historia", explicó Ellis a los asistentes del acto celebrado en la Freedom Tower, que actualmente alberga una exposición del FIFA Museum.

"En Brasil, viviremos durante un mes una fiesta increíble que nadie se puede perder —prometió—. Veremos un fútbol espectacular, emocionante y competitivo".

Y añadió: "Pero también celebraremos algo mucho más grande: la generación de un gran impulso y una increíble oportunidad no solo para Brasil y Sudamérica, sino para el fútbol femenino de todo el mundo. No hay mejor elección que Brasil para llevar nuestro deporte a nuevas cotas".

La competición, en la que participarán 32 selecciones, se disputará en ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo. En todas ellas, la apasionada afición del país creará un ambiente inolvidable.

"Ya se han clasificado catorce selecciones, incluidas España, la defensora del título, y tres representantes de Sudamérica: Brasil, Colombia y Argentina. La pasión de los aficionados brasileños por el fútbol no tiene parangón. Forma parte del tejido cultural, la identidad y la vida cotidiana de millones de personas. El año que viene, esa pasión ayudará a mostrar al mundo lo mejor del fútbol femenino", aseguró Ellis.

Formiga, la legendaria jugadora de la selección de Brasil, manifestó que la competición podría marcar un antes y un después en este deporte.

"Confío en que Brasil no sea el único país que disfrute de este legado. Tenemos que planteárnoslo globalmente, sobre todo porque hay muchas jóvenes que sueñan con vestir la camiseta de su nación, honrar a sus padres, enaltecer a su país y lucir los colores nacionales en nombre de millones de personas", manifestó.

"Sé bien la importancia que tiene, cómo te emociona oír tu himno nacional, saber que estás ahí por ti, tu familia y por muchísima gente. Espero que la competición promueva un gran cambio", concluyó la antigua centrocampista, que disputó 206 partidos con la selección de Brasil a lo largo de una ilustre carrera que abarcó 26 años.

El ministro de Deportes de Brasil, Paulo Henrique Cordeiro, declaró que la competición será mucho más que un certamen deportivo y tendrá consecuencias reales en el fomento de la igualdad en la sociedad.

"Estamos convencidos de que este Mundial femenino propulsará en la sociedad brasileña un importante cambio cultural y contribuirá a poner el fútbol femenino en el lugar que le pertenece. Este es el legado que queremos dejar", afirmó.

De los clasificatorios que se están disputando actualmente saldrá el resto de selecciones participantes en la competición. Por otro lado, el sorteo final, previsto para finales de este año, decidirá los emparejamientos de la fase de grupos.

A pesar de todo el camino que queda por recorrer, Ellis ya está pensando en el legado que dejará la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™.

«En los estadios haremos historia, pero las repercusiones que tendrá la competición tras su conclusión marcarán un antes y un después en el fútbol femenino. Sus efectos abarcarán muchos ámbitos", anunció.