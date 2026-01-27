Ya se han publicado las listas de convocadas para la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

El Arsenal FC, AS FAR, Gotham FC y SC Corinthians han confirmado sus convocatorias para la fase final de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

Del 28 de enero al 1 de febrero, cuatro campeones continentales se enfrentarán en Londres por el codiciado título

Las entradas para los partidos, que se disputarán en los estadios del Brentford y el Arsenal, ya están a la venta en FIFA.com/es/tickets

Los cuatro conjuntos participantes han confirmado las listas de convocadas para la fase final de la Copa de Campeones de la FIFA™ y la expectación no deja de crecer.

Esta semana, Londres dará la bienvenida a cuatro campeones continentales, cuyas grandes estrellas lucharán por hacerse un hueco en la historia del fútbol.

El Arsenal FC, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, cuenta con tres integrantes del once ideal del fútbol femenino de la FIFA: las inglesas Alessia Russo y Leah Williamson, y la española Mariona Caldentey, que en 2023 ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

En el Gotham FC militan tres de las integrantes de la selección de Estados Unidos que consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024: Emily Sonnett, Jaedyn Shaw y Rose Lavelle.

En cuanto al AS FAR y al SC Corinthians, ambos clubes cuentan con futbolistas de primera categoría que ya han destacado en competiciones internacionales. El conjunto de la CAF dispone, por ejemplo, de Anissa Lahmari, autora del gol de la victoria por 1-0 de Marruecos sobre Colombia en el Mundial femenino de 2023, mientras que las campeonas de la CONMEBOL estarán lideradas por la veterana Tamires, que suma más de 150 internacionalidades con Brasil.

El miércoles 28 de enero, el Estadio del Brentford acogerá las dos semifinales: el Gotham FC-SC Corinthians a las 12:30 GMT (13:30 CET) y el Arsenal Femenino FC-AS FAR a las 18:00 GMT (19:00 CET).