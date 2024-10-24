"La representación es importante" para las árbitras, afirmó Bibiana Steinhaus-Webb en el Día Internacional de la Mujer

Grandes nombres del arbitraje femenino destacan los cambios positivos y los retos

La FIFA ha introducido numerosas iniciativas para impulsar el arbitraje femenino

Algunos estereotipos culturales siguen siendo un obstáculo

El Día Internacional de la Mujer representa una oportunidad vital para celebrar a las mujeres que forman parte del fútbol a todos los niveles. Y dentro del mundo del arbitraje, las colegiadas derriban barreras y demuestran sobre el césped que la autoridad viene determinada por la excelencia y la competencia, y no por el género.

Históricamente, el camino hasta el más alto nivel del arbitraje ha presentado retos únicos para las mujeres. Más allá de los niveles físicos y técnicos requeridos a todos los árbitros, a las mujeres a menudo les toca lidiar con entornos que originalmente no se diseñaron con ellas en mente.

Bibiana Steinhaus-Webb, que fue la primera árbitra de la Bundesliga alemana y está ampliamente considerada como una pionera en esta profesión, afirmó que no son pocos los retos que aguardan a las mujeres que aspiran a dedicarse al arbitraje.

"Seamos prudentes y digamos que decididamente para una mujer no resulta más fácil convertirse en árbitro profesional. El fútbol femenino está creciendo enormemente en todas las áreas", explicó.

"Sin embargo, ¿realmente estamos teniendo en consideración todas las circunstancias que han de seguir esta trayectoria? En el caso del arbitraje, ¿planificamos instalaciones para mujeres? Tales como vestuarios por ejemplo. Las camisetas de arbitraje con corte femenino no estuvieron finalmente disponibles hasta la mitad de mi propia carrera. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras árbitras a volver al terreno de juego después de la maternidad, y qué oportunidades creamos para abordar el reto del cuidado infantil?".

Para Steinhaus-Webb, el trabajo llevado a cabo por la FIFA en los últimos años para impulsar el arbitraje femenino ha tenido un impacto significativo.

"Creo firmemente en la frase de Billie Jean King 'Si puedes verlo, puedes serlo'. La representación es importante, y la visibilidad de referentes en ciertos roles es crucial para inspirar e invitar a más mujeres a desempeñar esos roles, como el de árbitra", continuó. "Ser un referente conlleva mucha alegría, pero también mucha responsabilidad, algo que no me tomo a la ligera".

"La FIFA ha implantado numerosas iniciativas para fomentar el arbitraje femenino, tales como buscar la igualdad de género en el arbitraje invirtiendo en formación, orientación por parte de mentores y mayores oportunidades en torneos internacionales y de élite. El resultado más visible quizá sea la exitosa participación de árbitras en Copas Mundiales masculinas. Este éxito anima a las confederaciones y a las federaciones miembro a proporcionar oportunidades similares a las árbitras más destacadas".

Con todo, los estereotipos culturales persisten. Daiane Muniz, árbitra brasileña y experta en el VAR, ofició recientemente un partido del Campeonato Paulista masculino en el que fue objeto de comentarios machistas por parte de un jugador. No obstante, apenas una semana después volvió a pitar en un derbi de altos vuelos.

"Históricamente, el fútbol ha sido un entorno dominado por los hombres, así que como es natural, las mujeres han tenido que superar obstáculos adicionales para acceder a los más altos niveles y mantenerse ahí", declaró Muniz.

"El reto es ganar credibilidad en espacios en los que de entrada la gente no espere ver a una mujer encabezando un partido de alto nivel. Con el tiempo, la preparación, la regularidad y el rendimiento se imponen a los estereotipos".

En 2020, Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga de Campeones de la UEFA [masculina], y en Catar 2022 la primera en oficiar un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA™, como parte además de un cuerpo arbitral íntegramente femenino. La francesa afirmó que sobre las árbitras recae una presión extra para demostrar que son dignas de ejercer su oficio al más alto nivel.

"Llegar a dedicarse al arbitraje de manera profesional es exigente para todo el mundo, independientemente del género. El nivel es alto y lo mismo ocurre con las expectativas", apuntó. "Sin embargo, como mujer a veces tienes que demostrar tu legitimidad con mayor rapidez y de manera más regular, especialmente en entornos que tradicionalmente han estado dominados por los hombres".

"Dicho esto, estos retos también pueden ser una fuente de fortaleza. Te empujan a estar más preparada, centrada y determinada. En última instancia, el rendimiento, la regularidad y el compromiso son lo que realmente importa sobre el césped".

La japonesa Yoshimi Yamashita, que también ofició en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, explicó que la presencia de otras mujeres en el fútbol masculino le sirvió de inspiración.

"Juego al fútbol desde que era niña, pero pensé que si me hacía árbitra podía contribuir al desarrollo del fútbol femenino, aunque fuera a pequeña escala". "Siempre me ha inspirado, motivado y servido de apoyo la presencia de mujeres que arbitran, o han arbitrado, en el fútbol masculino".

Muniz manifestó que el incremento de la visibilidad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, que su Brasil natal albergará en 2027, le proporcionó la convicción de que podía ascender hasta el más alto nivel del arbitraje.

"Ver que la cita más grande del fútbol también existía para las mujeres, aunque en una forma más modesta en aquella época, cambió algo en mí. Y cuando vi a árbitras oficiar en la escena mundial, comprendí que había espacio para nosotras al más alto nivel de este deporte", aseveró.

La FIFA ha implantado numerosas iniciativas para garantizar que la flor y nata del arbitraje, independientemente de su género, llegue a lo más alto. Esto incluye inversiones en formación, orientación por parte de mentores y mayores oportunidades en torneos internacionales y de élite.

Una prioridad clave es la retención del talento. "Queremos los mejores cuerpos arbitrales, y hemos comprendido que perderíamos muchos conocimientos si las árbitras dejaran de ejercer después de ser madres", explicó Steinhaus-Webb.

Así que ofrecemos a nuestras árbitras que son madres un apoyo especial que les permita conciliar la vida familiar con el arbitraje de alto nivel, incluyendo asistencia logística para viajar y entrenar. Bibiana Steinhaus-Webb Jefa del Departamento de Arbitraje Femenino de la FIFA

Además, el Programa Forward de la FIFA aporta financiación a las federaciones para que implanten proyectos de fomento del arbitraje de 12 meses de duración. La FIFA también trabaja estrechamente con las confederaciones, como la AFC y la CAF, para organizar academias de élite y cursos de formación que contribuyan a incrementar el número de árbitras cualificadas a nivel mundial.

Y mientras el mundillo del fútbol espera ansioso la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, los preparativos ya están en marcha. En Río de Janeiro, árbitros de élite participarán en seminarios centrados en la preparación física para los partidos y el crecimiento técnico a finales de este mes.

Su rendimiento en la escena mundial debería inspirar a la próxima generación de árbitras, y Muniz tiene un mensaje claro para todas las jóvenes que estén dando sus primeros pasos.