Angel City: más que un club de fútbol

Kara Nortman y Julie Uhrman están entre las fundadoras del Angel City FC.

La historia de éxito del club se debatió en la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA celebrada en Sídney en vísperas de la final de la Copa Mundial Femenina

El 10% del dinero generado por los patrocinios se destina a proyectos comunitarios locales

"La historia de Angel City comenzó con la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2015 y la energía que se siente dentro de un estadio. Fui a Vancouver y sentí una alegría infantil, como si tuviera 12 años otra vez. Me pintaba la cara y quería más. Fui a buscar camisetas y merchandising y no lo encontré. Fui a buscar contenido y no lo encontré".

"Empecé a preguntar por ahí y no le veía sentido a que la gente sólo quisiera ver fútbol femenino una vez cada cuatro años. Me picó la curiosidad de ponerme a hacer preguntas y conocer a gente de todo el mundo. La analogía que me gusta hacer es como si dos mil millones de personas vieran el mejor anuncio de Coca-Cola de la historia y luego no hubiera Coca-Cola en la tienda durante cuatro años".

Governar y Liderar | Historia de éxito: El Angel City FC, en foco 28:32

"Todo empezó para mí con esa energía, y durante la Copa Mundial de 2019 es cuando mi amistad con Natalie (Portman) floreció en torno a la lucha por la igualdad salarial. Cuando ella me dijo en 2019 'por qué no montamos un equipo', necesitaba a alguien que soñara aún más grande de lo que yo soñaría".

"Este es el momento en el que todo el mundo está teniendo su 'momento Natalie Portman'. Y para mí, se ha desarrollado enteramente a través de estas hermosas Copas del Mundo en las que he tenido la oportunidad de formar parte." Kara Nortman - Cofundadora de Angel City y Monarch Collective hablando en la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA el 18 de agosto de 2023.

Cuando uno oye el nombre de Natalie Portman, lo primero que sin duda le viene a la cabeza es la actriz ganadora de un Oscar y del Globo de Oro por su papel protagonista en Cisne negro. Pero, ¿qué une a la estrella de Hollywood con Kara Nortman y Julie Uhrman? Juntas fundaron el Angel City FC, club de fútbol femenino que juega en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL).

"Todo empezó cuando Julie, Natalie y yo entablamos amistad y pusimos algo en marcha. Tres mujeres de unos cuarenta años que conocen íntimamente los puntos fuertes y débiles de las demás y que realmente valoran la diversidad de pensamiento, identidad, etc" explicó Nortman. Junto con Uhrman, viajó a Australia para hablar del éxito del Angel City FC en la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA.

Pero, ¿qué es exactamente lo que hace tan especial a este club, que se considera ante todo una comunidad? El Angel City FC apoya proyectos sociales y, entre otras cosas, se ha comprometido con sus patrocinadores a invertir el diez por ciento de sus ingresos generados en proyectos para el público local.

"Sabíamos que teníamos que crear una conexión con nuestra comunidad que fuera más importante que las victorias y las derrotas. De hecho, la gente sigue celebrándolo, incluso cuando perdemos un partido. Se quedan en el estadio y dicen: 'Ah, ya les pillaremos la próxima vez'. Esto es increíble.

"Para conseguir ese tipo de reacción, tuvimos que construir el Angel City junto con nuestra comunidad. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cuáles son sus valores? Y luego articulamos muy claramente cuáles son nuestros valores, para que los aficionados que creen en nuestros valores puedan unirse". La otra forma de apoyar a la comunidad es intentar mejorarla", afirma Uhrman.

Y por eso creamos el modelo de patrocinio Angel City, en el que el 10% del dinero de nuestros patrocinios es reinvertido en la comunidad y nos centramos en tres puntos clave: equidad, aspectos esenciales y educación. El fútbol une a la gente, el deporte une a la gente. Es una forma de tribalismo, ¿verdad? Te unes porque amas el fútbol, amas al Angel City y amas el deporte".

Julie Uhrman - cofundadora y presidenta del Angel City FC 01:53

Tales principios están muy en consonancia con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™, en la que se coronó a una nueva campeona del mundo, España, el 20 de agosto de 2023. Durante el torneo, la campaña Football Unites the World (El fútbol une al mundo) de la FIFA fue el centro de atención, junto con una serie de otras campañas sociales que se promovieron en el estadio, en los brazaletes que llevaban las respectivas capitanes y en las plataformas digitales.

"La Copa Mundial es la plataforma más importante del deporte femenino en todo el mundo. Lo bonito de este torneo es que te da la oportunidad de reflexionar sobre dónde estás ahora y dónde estabas hace cuatro años", afirmó Nortman.

"Me encanta la competición sana, me encanta amar todas las partes del juego. También me encanta lo que la Copa Mundial ha hecho en términos de mi propia mentalidad con mi crecimiento personal, porque ahora estoy tratando de obligarme a soñar más en grande, en lugar de sentirme cómodo para mí, y el único lugar donde he descubierto que puedo hacerlo con alegría es el fútbol. Y la FIFA ha sido una gran responsable de eso".

Kara Nortman - cofundadora del Angel City FC 02:02

La consecución de importantes objetivos sociales, como la igualdad de género, que es un derecho humano fundamental y crucial para un mundo pacífico y sostenible, también desempeña un papel importante en este contexto.

"Creo que estamos mucho más cerca, ¿no? Si juegas al fútbol femenino, ya estás hablando de igualdad de género. Ya estás hablando de igualdad salarial. Es lamentable que lo que sea sinónimo de mujer y de deporte femenino sean los retos de invertir en equidad y en igualdad salarial", analiza Uhrman.