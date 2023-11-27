Alex Morgan espera que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ sea la "más grande hasta la fecha"

Alex Morgan, bicampeona del mundo, espera con entusiasmo la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA™, que se celebrará por primera vez en Latinoamérica

La competición se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades anfitrionas

"Tengo muchas ganas de ver cómo el mundo entero se vuelca con un torneo que será el más grande hasta la fecha", declaró Morgan

Alex Morgan, que vivió en primera persona la fuerza motivadora y transformadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ como joven aficionada primero y, posteriormente, como jugadora (disputó cuatro Mundiales y ganó dos), anticipa lo que pasará cuando la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ comience dentro de exactamente un año.

"He visto cómo el Mundial ha ido creciendo cada cuatro años —declaró la FIFA Legend—. Además, el año que viene Brasil será el país anfitrión. Tengo muchas ganas de ver cómo el mundo entero se vuelca con un torneo que será el más grande hasta la fecha. Es una ocasión casi única en la vida, y estoy convencida de que Brasil la aprovechará al máximo".

Hace dos años, Morgan colgó las botas tras una espléndida carrera, en la que destacan los títulos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2015 y 2019, y la medalla de oro en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino en 2012. Además, conquistó numerosos trofeos en los clubes donde jugó. Los 123 goles que anotó con la selección estadounidense la convierten en la octava máxima realizadora del fútbol internacional de todos los tiempos, y quedó segunda en la votación del Premio The Best a la Jugadora de la FIFA en dos ocasiones.

Si bien hay mucho sobre lo que pararse a pensar, Morgan prefiere seguir disfrutando del deporte rey y de lo que está por llegar. El crecimiento del fútbol femenino ha sido meteórico, y Morgan espera que la edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ del año que viene cause un efecto en Brasil y en el resto del planeta similar al que causó en ella la inolvidable Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 1999™.

"Organizar el Mundial femenino de 1999 cambió notablemente la proyección del fútbol femenino y del deporte femenino en general en Estados Unidos —comentó—. Aún hoy se percibe la repercusión de aquel Mundial y de lo que aquellas mujeres y este país consiguieron hacer con el fútbol femenino. Yo tenía diez años, y me fascinó ver a aquellas increíbles deportistas competir en lo más alto, porque en esa época no era tan habitual poder verlo por televisión o en persona —añadió Morgan—. Fue como si se convirtieran en estrellas de la noche a la mañana, y nos hicieron soñar. Despertaron el deseo en niñas como yo, que soñábamos con ser futbolistas profesionales y estar algún día en su lugar".

Brasil es el sitio idóneo para que el fútbol femenino dé el siguiente salto generacional. No en vano, la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades anfitrionas, y será la primera vez que se celebre en Sudamérica. Tanto el país anfitrión como el subcontinente sudamericano hunden sus raíces en la tradición futbolística, y el fútbol femenino en particular cuenta con un inmenso potencial de desarrollo.

"Brasil será un magnífico anfitrión del Mundial femenino —aseguró Morgan—. El fútbol está muy integrado en la cultura brasileña y en la vida cotidiana. Si paseas por las calles de cualquier ciudad brasileña y hablas con algún vecino, el fútbol no tardará en salir en la conversación".

A lo largo de la carrera en activo de Alex Morgan, Estados Unidos y Brasil se vieron las caras con relativa frecuencia. Para el recuerdo quedaron el duelo de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011™, en el que las norteamericanas se impusieron en penaltis, y un buen número de amistosos. En total, Morgan marcó tres goles contra la selección brasileña, y siente un profundo respeto por su célebre devoción y potencial.

"Sé que el fútbol representa una parte muy importante de sus vidas, por eso resulta tan emocionante que vayan a albergar un Mundial femenino —apuntó—. Todos los brasileños querrán ir a los partidos y animar a su selección femenina, que está haciendo las cosas muy bien. Pero, en general, habrá un enorme entusiasmo y muchísimo ambiente".

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ será la segunda y última edición con 32 selecciones participantes, puesto que la competición se ampliará a 48 equipos en 2031. Cuando Morgan quedó cautivada por sus heroínas en 1999, solamente 16 de las 87 selecciones aspirantes a clasificarse (incluido el anfitrión) alcanzaron la fase final del Mundial. Menos de tres décadas después, 180 países (contando el anfitrión) compiten por viajar a Brasil. Cada generación sirve de inspiración a la siguiente, y el fútbol femenino ha tomado un rumbo muy claro.