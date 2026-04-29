El Afghan Women United continuará su histórica trayectoria contra las Islas Cook

El Afghan Women United, la selección afgana de refugiadas auspiciada por la FIFA, se enfrentará a la selección de Oceanía en Auckland, Nueva Zelanda, los días 4 y 8 de junio

Equipo creado en mayo de 2025, la seleccionadora Pauline Hamill ha elegido a 23 jugadoras para la concentración de cara a los dos próximos partidos

El Afghan Women United compitió en la FIFA Unites: torneo femenino 2025 y obtuvo una victoria sobre Libia

Siete meses después de su histórica victoria sobre Libia en la FIFA Unites: torneo femenino 2025, el Afghan Women United, la selección afgana de refugiadas, continuará su inspiradora trayectoria con dos partidos amistosos contra las Islas Cook a principios de junio.

Los encuentros, que se disputarán en Auckland, Nueva Zelanda, están programados para los días 4 y el 8 de junio. Estos partidos serán el eje de la primera concentración de la selección, auspiciada por la FIFA, desde que el Consejo de la FIFA aprobara a finales de abril una enmienda al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que permite a la selección femenina afgana representar a su país en futuros partidos internacionales oficiales y competiciones de la FIFA. Los duelos de junio no se considerarán partidos internacionales oficiales.

"Cada vez que nuestro equipo salta al terreno de juego, adquiere una valiosa experiencia", declaró la entrenadora del Afghan Women United, Pauline Hamill. "Estos partidos ayudan a las jugadoras a familiarizarse con la intensidad de la competición, a adquirir más experiencia en la comprensión de los requisitos para jugar a nivel internacional y a ponerse a prueba en dos partidos contra las Islas Cook al final de nuestra concentración".

La arquera Montaha Moslih añadió: "Nuestro objetivo es formar una selección más fuerte que nunca. Desde niña soñé con ver a Afganistán con un equipo femenino potente, y ahora siento que estamos más cerca de lograr ese sueño".

El Afghan Women United ha logrado un progreso inmenso desde que el programa se estableció en mayo de 2025, una vez que el Consejo de la FIFA aprobara la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán y la creación de la selección afgana de refugiadas. Esta estrategia buscaba brindar oportunidades de juego seguras y estructuradas de alto nivel para las mujeres afganas que residen fuera del país. A través de varias concentraciones de identificación en múltiples continentes, Hamill y un grupo de expertos apoyados por la FIFA establecieron una base competitiva de alto rendimiento, al tiempo que velaban por el bienestar físico, mental y profesional de las jugadoras mediante entrenamiento y apoyo integral.

Con el paso del tiempo, surgió la selección. En octubre y noviembre de 2025, el Afghan Women United debutó en la FIFA Unites: torneo femenino 2025 en Berrechid, Marruecos. Tras caer ante Chad y Túnez en sus dos primeros partidos, consiguieron el tercer puesto y su primera victoria con un excitante 7-0 contra Libia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien asistió al partido contra Túnez, les dijo a las jugadoras que la FIFA Unites: torneo femenino 2025 representaba "el principio de la preciosa historia que estáis escribiendo, tanto para vosotras como para vuestras familias y el resto de las niñas y mujeres del mundo".

Esa inspiradora historia continuará en Nueva Zelanda, con las Islas Cook en el calendario y la promesa de oportunidades competitivas oficiales en el horizonte. Hamill dirigió concentraciones regionales en el Reino Unido y Australia en febrero y abril, respectivamente, y ha convocado a 23 jugadoras para la concentración y los entrenamientos en Nueva Zelanda y los partidos contra las Islas Cook.

Hay 21 jugadoras que regresan de las que participaron en la FIFA Unites: torneo femenino y dos nuevas incorporaciones, lo que indica que la cantera de jugadoras potenciales sigue creciendo. Hamill y su equipo han trabajado con más de 110 chicas desde que se lanzó el programa el año pasado.

Una de las dos debutantes es Tahera Mohammadi, delantera que juega en el Brunswick Juventus FC de Melbourne, Australia, y que impresionó en la concentración de abril.

“Es un gran honor y un gran orgullo para mí el haber sido seleccionada esta vez. Estoy emocionada por aprender, trabajar duro, contribuir a la selección y representar a mi país internacionalmente", destacó. "El ambiente de alto rendimiento fue exigente, pero me enseñó a ser disciplinada, estar concentrada y ser mentalmente fuerte. Me sacó de mi zona de confort y me ayudó para mejorar cada día".

Hamill explicó que las concentraciones regionales de este año "fueron una forma increíble de ver de primera mano la mejora de las jugadoras".

La seleccionadora añadió: "Estas concentraciones sirvieron principalmente como plataforma para que los jugadores demostraran su progreso. Este proyecto se ha centrado en su desarrollo integral. Además de mejorar como futbolistas, están creciendo como personas. Son más responsables en sus acciones, se animan mucho entre sí y han desarrollado mucha más confianza en sí mismas. Sin duda, uno de los mayores éxitos de este proyecto ha sido apoyarlas y observar los esfuerzos que las jugadoras están haciendo para seguir mejorando día a día".

La decisión del Consejo de la FIFA ha ayudado a las mujeres afganas a "recuperar nuestra identidad" 03:12

Trece de las 23 jugadoras del equipo de Hamill residen en Australia, incluidas Moslih y Mohammadi. El resto vive en Europa: cinco en Inglaterra, dos en Italia, dos en Portugal y una en Alemania. Aunque ahora están en diferentes partes del mundo, las jugadoras del Afghan Women United tiene en común una herencia y un origen, además de historias similares de reubicación y resiliencia, y una gran dedicación al fútbol que las ha llevado a superar circunstancias difíciles y a alcanzar la fama deportiva.

"Para mí, ha sido una gran experiencia porque compartimos cancha, incluso cuando al principio no nos conocíamos bien", dijo Moslih. "Haber vivido esto juntas nos ayuda a crear un vínculo más fuerte y nos permitirá representar a nuestra selección con mayor unidad y fortaleza. Para las dos nuevas jugadoras, creo que demuestra que el trabajo duro siempre da sus frutos. También demuestra lo competitiva que es la selección y que nadie tiene un puesto asegurado. Te mantienes en el equipo trabajando duro y demostrando tu valía en la cancha", concluyó.

Saborearon el triunfo por primera vez en Marruecos y esperan seguir cultivando una cultura ganadora el próximo mes en Auckland, mientras la selección continúa sentando las bases para un futuro que ahora incluirá partidos internacionales competitivos para las mujeres afganas.

"Estamos absolutamente encantadas de que las jugadoras tengan muy pronto la oportunidad de representar oficialmente a Afganistán", resaltó Hamill. "Es todo lo que las jugadoras han anhelado y soñado. Esta decisión abre muchas puertas para las jugadoras actuales y para las futuras, y no podríamos estar más emocionadas. Son un grupo muy ambicioso y esta noticia no podría haber llegado en mejor momento, ya que nos preparamos para reunirnos nuevamente con una concentración previa y dos partidos contra las Islas Cook. Estaremos juntas durante dos semanas; qué mejor manera de seguir trabajando como grupo, de seguir mejorando y desarrollándonos, además de jugar contra rivales fuertes".

Convocatoria del Afghan Women United (a 15 de mayo de 2026)

Porteras Montaha MOSLIH (Bentleigh Greens SC, Australlia) Elaha SAFDARI (Doncaster Rovers Belles FC, Inglaterra) Fatima YOUSUFI (South Melbourne FC, Australlia)

Defensas Kareshma ABASI (Bundoora United FC, Australlia) Najma AREFI (Kiveton Park FC, Inglaterra) Khursand AZIZI (Southern United FC, Australlia) Susan KHOJASTA (Chiesanuova 1975 ASD, Italia) Bahara KOHSTIANI (Eltham Redbacks FC, Australlia) Sabreya RAJABI (SC Sternschanze von 1911, Alemania) Mursal SADAT (Eltham Redbacks FC, Australlia)

Centrocampistas Mina AHMADI (Nepean FC, Australlia) Mona JOHINI (Nepean FC, Australlia) Maryam KARIMYAR (FC São Romão, Portugal) Tahera MOHAMMADI (Brunswick Juventus FC, Australlia) Zainab MOZAFFARI (Retford FC Ladies, Inglaterra) Razia NOORI (Southern United FC, Australlia) Manizah SADAT (Brunswick Juventus FC, Australlia) Fatema URFANI (Estoril Praia, Portugal)

Delanteras Sevin AZIMI (sin equipo) Fatima HAIDARI (sin equipo) Nilab MOHAMMADI (Southern United FC, Australlia) Sosan MOHAMMADI (Kiveton Park FC, Inglaterra) Manozh NOORI (Spring Hills FC, Australlia)

Convocatoria de las Islas Cook (a 15 de mayo de 2026)

Porteras Rianna PEPE Kimberley PHILIP Kimberly UINI

Defensas Christina AREAI Mareta BROTHERS Daniella CASEY POILA Lyric DAVISON Penina KATUKE Deja PARETA Claudean ROBATI Tia-Myrie STRICKLAND Ally TOAILOA

Centrocampistas Tineke DE JONG Maureen FITZPATRICK Elizabeth HARMON Kayleena KERMODE Teretia TEINAKI Te Upoko TUARIKI