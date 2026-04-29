Con una reforma de gobernanza histórica, la FIFA y la AFC hacen posible que las mujeres afganas representen a su país en partidos oficiales

La enmienda al Reglamento de Gobernanza de la FIFA permite al Consejo de la FIFA establecer o aprobar la inscripción de una selección nacional o un equipo representante en circunstancias excepcionales

En coordinación con la AFC, la decisión permitirá que las jugadoras afganas representen a su país en las competiciones de la FIFA

La FIFA, que encabezará la puesta en marcha de la medida, brindará ayuda operativa, humana y económica total con una decisión sin precedentes destinada a proteger el acceso al fútbol

El Consejo de la FIFA ha aprobado hoy una enmienda decisiva al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que permitirá a las jugadoras afganas, incluidas las integrantes del Afghan Women United (equipo fundado y auspiciado por la FIFA), representar a su país en partidos internacionales oficiales enmarcados en las competiciones de la FIFA.

La histórica decisión permitirá que el Consejo de la FIFA, en consultas con la confederación pertinente, establezca y apruebe la inscripción de una selección nacional o un equipo representante en circunstancias excepcionales cuando una federación miembro no pueda hacerlo. El objetivo ulterior es garantizar que ningún futbolista se vea excluido de participar en el fútbol internacional debido a circunstancias que escapen a su control, en consonancia con los principios estatutarios de la FIFA de universalidad, inclusión y no discriminación.

"Se trata de un avance decisivo y sin precedentes en el mundo del deporte. La FIFA ha escuchado a estas jugadoras porque es nuestro deber proteger el derecho de cada niña y mujer a jugar al fútbol y representar su identidad. Al permitir que las mujeres afganas puedan competir con su país en partidos oficiales, pasamos de los principio a la acción. Para la FIFA es un orgullo liderar esta histórica iniciativa y dar su apoyo a este grupo de mujeres valientes, dentro y fuera de los terrenos de juego", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Esta reforma se basa en la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán, avalada por el Consejo de la FIFA en mayo del año pasado, y llega tras la creación del Afghan Women United, un equipo auspiciado por la FIFA que ofrece oportunidades de jugar al fútbol organizado a mujeres afganas que residan fuera del país. Ahora, por primera vez, este grupo de jugadoras afganas podrá representar a su país en partidos oficiales con total reconocimiento deportivo.

Los miembros del grupo asesor independiente para la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán recibieron con agrado la medida que, en su opinión, marcará un antes y un después.

"Esta decisión reconoce a las futbolistas afganas, no como víctimas de sus circunstancias, sino como jugadoras de élite con derecho a competir, a ser vistas y respetadas —afirmó la jugadora Nadia Nadim, nacida en Afganistán e internacional en más de 100 ocasiones con la selección danesa—. Demuestra lo que se puede conseguir cuando el deporte se rige en consonancia con los valores y el liderazgo".

La excapitana de Afganistán Khalida Popal añadió: "Para estas jugadoras, representar a Afganistán es una cuestión de identidad, dignidad y esperanza. Es preciso dar las gracias al liderazgo de la FIFA, que ha escuchado lo que pedían y ha encontrado una solución que ningún otro deporte ha logrado nunca. Este momento demuestra que, cuando permanecemos unidos, podemos lograr mucho más".

Andrea Florence, directora ejecutiva de la coalición mundial Sport & Rights Alliance, afirmó: "Esta reforma sienta un precedente en todo el mundo. Demuestra que los órganos rectores pueden adaptar sus reglamentos para proteger los derechos humanos en circunstancias excepcionales".

Aunque la enmienda entra en vigor con efecto inmediato, la FIFA emprenderá los consiguientes pasos administrativos y de carácter preparatorio, como la inscripción de equipos y la creación de una estructura operativa y deportiva. El órgano rector del fútbol mundial proporcionará todos los recursos necesarios, humanos, técnicos y económicos, para garantizar una vía de acceso a las competiciones oficiales que resulte segura, profesional y sostenible.

Los paquetes de ayudas a las jugadoras del Afghan Women United seguirán vigentes a lo largo de la fase de transición, que durará hasta dos años, lo que permitirá que la nueva estructura evolucione mientras se mantienen los más altos estándares de salvaguardia, rendimiento y bienestar.