El Afghan Women United, la selección afgana de refugiadas, ya puede tomar parte en las competiciones de la FIFA

Gianni Infantino dio la noticia al equipo a través de una videollamada privada

Khalida Popal, excapitana del conjunto, declaró que la decisión da voz a todas las mujeres y niñas de Afganistán

Las jugadoras afganas afirmaron que han recuperado su identidad tras la decisión del Consejo de la FIFA de permitirles representar a su país en partidos internacionales oficiales. Las futbolistas recibieron la noticia durante una emotiva llamada de teléfono con el presidente de la FIFA. En la misma, varias integrantes del combinado confesaron a Gianni Infantino que ese era el momento con el que todas habían soñado.

La decisión del Consejo de la FIFA ha ayudado a las mujeres afganas a "recuperar nuestra identidad" 03:12

"Perder la identidad es muy difícil. Es como no ser de ningún lugar", explicó Khalida Popal, excapitana de la selección nacional femenina de Afganistán, que ha abogado con vehemencia para que se permitiera a las jugadoras representar a su país en competiciones de la FIFA. "Recuperar nuestra identidad es lo más poderoso que podemos hacer, porque no pensamos solo en nosotras mismas: esto es por todas las niñas que han soñado y sueñan".

"Este reconocimiento nos proporciona la plataforma y el poder para ser la voz de nuestras hermanas que han perdido sus derechos y sus voces. Queremos transmitir a las niñas y mujeres de Afganistán el mensaje de que no se rindan. Sabemos lo difícil que es la situación. Sabemos lo desesperada y difícil que es, pero queremos decirles que estamos con vosotras. Os escuchamos y vamos a ser vuestra voz".

En mayo de 2025, el Consejo de la FIFA aprobó la creación del equipo Afghan Women United para proporcionar a las futbolistas afganas afincadas fuera del país oportunidades de juego estructuradas, con el apoyo de la FIFA por medio de recursos económicos, concentraciones y preparadores expertos.

El momento clave se produjo el pasado mes de octubre, cuando la formación hizo su debut al participar en el certamen FIFA Unites: torneo femenino 2025™, celebrado en Marruecos, con partidos ante Túnez, Chad y Libia y la presencia del presidente de la FIFA. Ahora, gracias al cambio en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, pueden ir un paso más allá y disputar encuentros internacionales de competición.

"Significa mucho para la selección femenina de fútbol de Afganistán, hemos luchado durante mucho tiempo", apuntó Popal. "La situación general de las mujeres afganas es muy emotiva, es difícil no emocionarse. Este periplo nunca ha sido fácil para nosotras. Este es nuestro momento. Ha llegado nuestra hora".

Durante la llamada para anunciar la decisión, Infantino dijo a las jugadoras: "Les doy las gracias porque me han dado la fuerza y la energía para creer en esta iniciativa, en este proyecto, para dejar de lado los potenciales obstáculos que había y que también habrá en el futuro. No importa. Juntos podemos hacer lo que queramos. Juntos podemos lograr todos los resultados. Esto es histórico, esto es hermoso, esto es fantástico para todas ustedes. Me siento muy orgulloso por ustedes".

Popal estuvo presente durante la llamada de Infantino en Vancouver (Canadá) tras la reunión del Consejo de la FIFA que tomó la decisión. "Estar en la sala y escuchar el anuncio directamente del presidente de la FIFA y en presencia de nuestras jugadoras fue uno de los momentos más bonitos que he presenciado. Ver a los líderes del fútbol tomar la iniciativa, asumir el liderazgo y reconocer y respetar las voces y la lucha de nuestras jugadoras significó muchísimo", añadió.

La actual capitana, Fatima Haidari, también estuvo presente durante la videollamada. "De verdad creemos que puede tener continuidad y transmitirá al mundo un poderoso mensaje, no solo sobre las chicas de Afganistán, no sobre nosotras, ni sobre este histórico momento, sino sobre las mujeres de todo el mundo", aseveró. Evocando el torneo de Marruecos, Haidari dijo a Infantino: "Cuando me dio el banderín oficial del Afghan Women United sentí en mis manos el peso de la historia".

La FIFA emprenderá ahora los pasos administrativos y preparatorios necesarios, incluyendo el registro del equipo y el establecimiento de una estructura operativa y deportiva. El órgano rector del fútbol mundial proporcionará todos los recursos necesarios, humanos, técnicos y económicos, para garantizar una vía de acceso a las competiciones oficiales que sea segura, profesional y sostenible.

"A pesar del dolor del desplazamiento, a pesar del dolor de la separación de nuestras familias, seguimos jugando al fútbol para mantener el amor en nuestros corazones, y como siempre digo, siempre hemos sido el corazón palpitante de las mujeres de Afganistán", agregó Mursal Sadat, una de las segundas capitanas del equipo. "Y hoy usted nos devuelve esa esperanza y nos demuestra que la FIFA realmente es el hogar de todos los jugadores del mundo entero y una segunda familia".

El equipo celebrará su próxima concentración del 1 al 9 de junio de 2026 en Nueva Zelanda, donde también se medirá a Islas Cook.

La arquera y segunda capitana Fatima Yousufi describió el momento como increíble. "Estoy muy contenta porque nuestra lucha ha terminado. Es el fin de todo eso y un nuevo comienzo para el equipo", afirmó. "Nuestra selección puede convertirse en el símbolo de esperanza para muchas chicas, especialmente en nuestro país, donde las niñas aún buscan la oportunidad de, por lo menos, recibir una educación".