¿Qué es el programa de becas de formación para entrenadoras?

El programa de becas de formación para entrenadoras es uno de los ocho que conforman los Programas de desarrollo de fútbol femenino de la FIFA. Las federaciones miembro podrán solicitarlas para quienes cumplan los requisitos, como entrenadoras y jugadoras con talento que quieran ampliar sus titulaciones. Como parte de estas becas, cuyo objetivo es empoderar a más entrenadoras para que obtengan más titulaciones, la FIFA proporcionará financiación a las candidatas seleccionadas para cubrir los costes de sus cursos de formación. Asimismo, las candidatas seleccionadas tendrán acceso a sesiones de orientación en línea y otros recursos específicos que les ayudarán a desarrollar su carrera como entrenadoras. Para solicitar las becas de formación para entrenadoras, las federaciones miembro deberán presentar la solicitud debidamente cumplimentada, así como la documentación necesaria de sus solicitantes. Para más información sobre solicitudes y los requisitos de admisión en el programa de becas de formación para entrenadoras, haga clic aquí: