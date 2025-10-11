La FIFA acoge con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo sobre el deporte

El organismo rector del fútbol mundial reitera su respaldo al modelo de deporte europeo

La resolución aborda asuntos esenciales, como la importancia de contar con un sistema de transferencia transparente

La FIFA seguirá colaborando con los grupos de interés del fútbol y las instituciones de la Unión Europea en un proceso inclusivo

La FIFA celebra la resolución que ha adoptado el Parlamento Europeo sobre la función de las políticas de la Unión en la configuración del modelo de deporte europeo, una continuación del proceso que lideró el relator Bogdan Zdrojewski, miembro del Parlamento Europeo y exministro de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia.

El informe aborda asuntos esenciales, como la importancia que tienen los organismos internacionales en el establecimiento de un sistema de transferencias transparente y equitativo. Este contenido se ajusta perfectamente al continuo, transparente e inclusivo proceso que lleva a cabo la FIFA en la revisión de su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Lassana Diarra. La resolución pide, además, que se haga especial hincapié en la salvaguardia de los derechos de los deportistas en todos los deportes, prestando especial atención a los menores.

La FIFA secunda firmemente la declaración de respaldo que presta la resolución al modelo del deporte europeo, que se centra en un sistema piramidal apuntalado en la solidaridad financiera entre las bases y el deporte de élite, en méritos deportivos, competiciones abiertas, inclusión, integridad y justicia. De igual modo, la FIFA refrenda el derecho de los jugadores a representar a sus países en el fútbol internacional y la cesión obligatoria de futbolistas a sus selecciones nacionales, como subraya la resolución.

La FIFA aplaude el énfasis que pone el Parlamento Europeo en la buena gobernanza, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el deporte, unos criterios que deben ser intrínsecos a todos los órganos rectores y organizaciones representantes de los grupos de interés.

La FIFA ha formado parte de las consultas implícitas en la resolución y seguirá cooperando con los grupos de interés del fútbol y las instituciones de la Unión Europea en un proceso inclusivo que fomente todavía más los valores del modelo de deporte europeo, así como la seguridad jurídica en la aplicación de la legislación europea al sector deportivo.