Los traspasos internacionales alcanzan un máximo histórico en 2025

Según el Global Transfer Report más reciente, en 2025 se ha alcanzado un récord absoluto de traspasos internacionales: 86.158

Los costes de los fichajes en el fútbol profesional masculino ascendieron a 13.080 millones de USD, la cifra más elevada hasta la fecha

El fútbol femenino sigue creciendo, con 2.440 traspasos (un aumento del 6.3 %) y un gasto total de 28.6 millones de USD, lo que supone un incremento de más del 80 % con respecto a 2024

La FIFA ha publicado hoy el Global Transfer Report 2025 junto al sitio web interactivo que lo acompaña, una plataforma en la que los usuarios pueden analizar los datos pormenorizados y las tendencias de los fichajes que se han producido en las federaciones de todo el mundo.

En 2025 se registró un récord histórico de 86.158 traspasos internacionales de jugadores en el fútbol profesional y amateur masculino y femenino. Por primera vez en la historia, el gasto de los clubes en traspasos superó la barrera de los 10.000 millones de USD y estableció un nuevo récord con un total de 13.110 millones de USD, más de un 50% por encima del gasto de 2024 y un 35.6% superior al récord anterior, establecido en 2023.

En el fútbol profesional masculino, los clubes ingleses fueron de nuevo tanto los que más gastaron como los que más recibieron en concepto de costes de traspaso, con un desembolso de 3.820 millones de USD en contrataciones y unos ingresos de 1.770 millones por ventas o cesiones. En cuanto al número total de transferencias, los clubes brasileños encabezaron la lista al fichar a 1.190 jugadores y vender o ceder a otros 1005. En el sitio web del Global Transfer Report pueden consultarse las estadísticas de cada federación.

El número de clubes que invirtieron en fichajes siguió en aumento, hasta alcanzar la cifra récord de 1.214 en 2025. De forma similar, el número de clubes que ingresaron dinero por traspasar al menos a un jugador, 1.495, también fue más alto que nunca.

El fútbol femenino no deja de crecer y bate récords

En 2025, los clubes siguieron invirtiendo en el fútbol profesional femenino y el gasto total en fichajes alcanzó los 28.6 millones de USD, una cantidad sin precedentes que supera en un 80 % a la del año anterior. Participaron en traspasos internacionales un total de 756 clubes (+8.3 %), de los cuales 135 invirtieron en al menos un fichaje (+23.9 %) y 155 recibieron indemnizaciones por ventas o cesiones (+25.0 %).

Estas cifras dan buena cuenta del extraordinario avance que ha protagonizado el fútbol femenino, en el que hay cada vez más jugadoras profesionales. En 2025 se registraron 2.440 traspasos internacionales de jugadoras profesionales, lo que representa un aumento del 6.3 % con respecto a 2024.

Traspasos internacionales de jugadores amateur

En 2025 se registraron un total de 59.162 traspasos de jugadores aficionados a clubes extranjeros, lo que supone un nuevo máximo y un 9.4 % más que el año anterior. De las 211 federaciones miembro de la FIFA, todas menos dos participaron en al menos un traspaso de un jugador amateur el año pasado, lo que pone de manifiesto el alcance universal del fútbol. En 2025, al igual que el año anterior, el mayor número de contrataciones amateur se produjo en Alemania, 7.041.

Además de ofrecer una panorámica mundial, el Global Transfer Report 2025 incluye extensos análisis de los costes y tipos de traspasos, las características de los jugadores y los contratos, y secciones específicas en las que se examinan las diferencias en el ámbito de las confederaciones, las federaciones y los clubes. Por primera vez, el informe incluye una sección dedicada a las pruebas que hacen los clubes, esto es, breves periodos de entrenamiento que permiten a los equipos evaluar a los jugadores y viceversa.

La publicación del Global Transfer Report llega de la mano del sitio web interactivo, que brinda a los usuarios una oportunidad única de explorar el mundo de los traspasos desde numerosas perspectivas.

El informe completo de 2025 se puede consultar aquí y en legal.fifa.com.