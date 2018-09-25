Los grupos de interés del fútbol apoyan reformas históricas en el sistema de transferencias

La reunión celebrada el lunes 24 de septiembre en Londres por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol concedió su apoyo a un paquete de reformas de gran calado para el sistema de transferencias.

Los representantes de los clubes (ECA), las ligas (Foro Mundial de Ligas de Fútbol), los jugadores (FIFPro), así como las federaciones miembro, las confederaciones y la administración de la FIFA, validaron un conjunto de recomendaciones destinadas a aumentar la transparencia del sistema, proteger su integridad y reforzar los mecanismos de solidaridad para con los clubes formadores.

Próximamente, las propuestas se presentarán al Consejo de la FIFA, órgano encargado de su aprobación.

"Hemos logrado que todo el mundo se siente en la mesa de negociación y todos los actores clave de la industria han comprendido que es necesario que nos pongamos a trabajar; el resultado ha sido este paquete de reformas. Este es un primer paso considerable para lograr una mayor transparencia, garantizar el cumplimiento de una normativa que aportará millones en concepto de contribuciones de solidaridad a los clubes, y desarrollar un consenso sobre cómo hacer frente a las cuestiones de los agentes, los préstamos y otros temas esenciales relativos al sistema de transferencias", explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los principales principios acordados ayer por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol son los siguientes:

Creación de una «cámara de compensación» para procesar las transferencias al objeto de proteger la integridad del fútbol y evitar los fraudes. Esto garantizará el buen funcionamiento del sistema centralizando y simplificando los pagos asociados con los traspasos, como los de solidaridad, indemnización por formación, comisiones de agentes y, posiblemente, el importe de las transferencias.

Introducción obligatoria de un sistema de transferencias electrónico en el ámbito nacional a imagen del modelo implantado para las transferencias internacionales, así como de un sistema nacional de registro electrónico.

Adopción de normas nuevas y más estrictas para agentes con un acuerdo en torno al principio de introducir restricciones en la remuneración y la representación, el pago de los agentes a través de la cámara de compensación y la concesión de licencias y registro de agentes a través del sistema de correlación de transferencias. El desarrollo de estas propuestas estuvo precedido por un extenso proceso de consultas con un grupo de representantes de los agentes.

Elaboración de una regulación de cesiones de jugadores destinada a desarrollar el fútbol juvenil y no a la explotación comercial. Se limitará el número de préstamos por temporada entre clubes y se prohibirán los traspasos puente y los subpréstamos.

Aplicación de la contribución de solidaridad a los traspasos nacionales con «dimensión internacional».

"Estoy muy satisfecho con el espíritu de colaboración que hemos visto hasta el momento durante este proceso. Todos han contribuido de manera constructiva a las discusiones, puesto que eran conscientes de que se trata de una cuestión crucial en aras del fútbol. De este modo, hemos podido alcanzar un amplio consenso en torno al conjunto de propuestas", declaró el presidente de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Vittorio Montagliani.

Los principios del detallado paquete de reformas se presentarán al Consejo de la FIFA en su próxima reunión el 26 de octubre.

Si se aprueba, este documento será la base a partir de la cual se continuarán las negociaciones para, en última instancia, convertir los principios pertinentes en un reglamento concreto que se redactará en colaboración con los grupos de interés del fútbol.