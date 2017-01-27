Las transferencias internacionales alcanzan su máximo histórico en 2016

FIFA TMS ha publicado el informe Global Transfer Market Report 2017, en el que se analizan las cifras oficiales de las transferencias internacionales realizadas en las seis confederaciones durante 2016.

El análisis del mercado de transferencias internacionales en 2016 arroja los siguientes datos:

El total de indemnizaciones por transferencia en 2016 alcanzó los 4790 millones de USD, un 14.3 % más que en 2015

Los clubes de la UEFA invirtieron 3930 millones de USD, lo que supone el 82.1 % del total gastado en indemnizaciones por transferencia

Los clubes chinos han gastado 451.3 millones de USD, 2.5 veces más que en 2015 y un 344.4 % más que el resto de la AFC

Los clubes de la CONMEBOL invirtieron 182.6 millones de USD, un incremento del 84.2 % con respecto a 2015

Los clubes ingleses ocupan el primer puesto en gastos en transferencias a su país, con 1370 millones de USD, un incremento del 8.7 % con respecto a 2015, que representa además más del 43 % del total invertido por los cinco países de más peso (Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia)

El informe muestra que el año pasado el número total de transferencias internacionales alcanzó un nuevo máximo, con 14 591 operaciones finalizadas. Ha sido la primera vez que se superaban las 14 000. Esta cifra representa un aumento de casi mil transferencias con respecto al año anterior, donde el total ascendió a 13 601.

Con 4790 millones de USD, los gastos en indemnizaciones por transferencia alcanzaron un récord en 2016, con un aumento del 14.3 % con respecto a 2015, en el que ha sido el mayor incremento desde 2013. A pesar de que los clubes invirtieron casi 5000 millones de USD en 2016 (un nuevo máximo), solamente el 14.4 % de las transferencias mundiales conllevaron el pago de una indemnización.

En el informe se revela también que se dieron 879 transferencias entre países que nunca antes habían realizado una operación de este tipo entre ellos desde la implantación del Sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) en 2010; se han creado nuevos vínculos comerciales entre diferentes países, mientras que se han fortalecido las relaciones previamente existentes. "Es una señal muy clara de que el fútbol está más globalizado que nunca", comentó Kimberly Morris, directora general en funciones de FIFA TMS. "Es interesante ver cómo el mercado de transferencias sigue evolucionando y expandiéndose año tras año por todo el mundo".

El año pasado, muchas miradas se dirigieron a China a causa de la llegada de numerosos futbolistas de élite a la máxima categoría del país. Este flujo de transferencias contribuyó a un incremento en el gasto de los clubes chinos de 451.3 millones de USD, casi 17 veces más que en 2013, y un 344.4 % más que en el resto de la AFC.

Los gastos por confederación, en detalle Los clubes de la UEFA dominaron el mercado de transferencias con el 82 % del total gastado en indemnizaciones por transferencia en 2016; por su parte, la CONMEBOL fue la confederación con el mayor incremento de transferencias respecto al año anterior, con un 15.9 % más de transferencias recibidas y un 11.6 % más de transferencias salientes.

Gastos

Ingresos

Gastos netos/ **Ingresos netos**

Transferencias **de llegada**

Transferencias **de salida**

en millones de USD (% frente a 2015)

Número de transferencias

UEFA

3934.1 (+8.2%)

3955.3 (+11.5%)

21.2

8346

8132

CONMEBOL

182.6 (+84.2%)

626.7 (+35.8%)

444.2

2188

2548

AFC

553.0 (+71.9%)

88.2 (-7.8%)

-464,8

1830

1561

CONCACAF

111.8 (-5.8%)

52.6 (+11.1%)

59.2

1263

978

CAF

9.8 (-41.1%)

68.5 (+73.6%)

58.7

956

1355

OFC

0.0 (0.0%)

0.0 (-100.0%)

0.0

8

17

Total

4791.2 (+14.3%)

4791,2

0.0

14591

14591

Cifras y datos destacados:

****Los clubes rusos invirtieron 114.1 millones de USD, un incremento del 383 % con respecto a 2015

Los clubes españoles recibieron 554.5 millones de USD gracias a las transferencias de salida realizadas en 2016, un 49.5 % más que en 2015

La edad media de los jugadores fichados por los clubes ingleses fue de 22 años y 8 meses, la tercera más joven del mundo

El 69.2 % de las transferencias completadas en 2016 tuvo como protagonistas a futbolistas con edades comprendidas entre los 20 y los 28 años. No obstante, 23 años fue la edad en la que se cerraron más transferencias, en concreto, 1310

El 92 % de las transferencias de jugadores mayores de 32 años tuvo lugar cuando estos estaban fuera de contrato; las transferencias permanentes fueron más frecuentes con jugadores más jóvenes

De media, los jugadores más jóvenes transferidos en 2016 son de origen catarí: su media de edad fue de 18 años y 10 meses (41 transferencias); por su parte, los jugadores liberianos son los más veteranos, con una media de edad de 29 años y 6 meses (12 transferencias)

El informe incluye también información detallada sobre el mercado internacional de transferencias en relación con los siguientes aspectos:

Distribución geográfica

Indemnizaciones por transferencias y comisiones de los intermediarios

Edad de los jugadores y su efectos en las transferencias

Datos complementarios sobre las cinco federaciones principales en cada una de las confederaciones

El informe Global Transfer Market Report 2017 de FIFA TMS se puede descargar de forma gratuita en www.fifatms.com

