El periodo de inscripción de enero de 2026 registra una intensa actividad en el fútbol masculino y femenino

En el fútbol profesional masculino, los clubes efectuaron más de 5.900 traspasos y gastaron más de 1.900 millones de USD

En el fútbol profesional femenino se desembolsaron más de diez millones de USD en traspasos, lo que representa un incremento superior al 85 % y marca un nuevo récord

Los clubes ingleses fueron los que más gastaron en el fútbol masculino y en el femenino

El último mercado de fichajes registró un récord de traspasos en el fútbol profesional masculino, si bien el desembolso total fue inferior al de enero de 2025. En el fútbol profesional femenino, se alcanzó un récord de gasto, pero la cantidad de traspasos fue ligeramente inferior a la del año pasado.

Según el resumen de la FIFA de los traspasos internacionales de enero de 2026, en este periodo de inscripción se produjeron más de 5.900 traspasos internacionales en el fútbol profesional masculino, la cifra más alta registrada en enero y que supone un incremento superior al 3% respecto al anterior récord, establecido doce meses antes.

Los clubes gastaron más de 1.900 millones de USD en traspasos internacionales, lo que representa un descenso de aproximadamente el 18 % con respecto a enero de 2025. Aun así, esta cantidad supera en más de un 20 % el desembolso de enero de 2023.

En el fútbol profesional femenino se alcanzó asimismo un máximo histórico. Por primera vez, los clubes gastaron más de diez millones de USD en traspasos internacionales durante el periodo de inscripción de enero, un incremento superior al 85 % con respecto al anterior récord, establecido en enero de 2025. Se registraron más de 420 traspasos internacionales, lo que supone un descenso de algo menos del 6 % en comparación con enero de 2025.

Los clubes ingleses fueron los que más gastaron en el fútbol femenino (más de cinco millones de USD) y los que registraron la cantidad más alta de contrataciones.

En el fútbol masculino, los clubes ingleses también fueron los que más gastaron, con un desembolso total en traspasos superior a 360 millones de USD. Los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia completaron los cinco primeros puestos de esta lista. Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de USD), seguidos de los clubes de Italia, Brasil, Inglaterra y España.

Brasil fue el país que registró más contrataciones, seguido de España, Argentina, Inglaterra y Portugal. Por otra parte, el país que más jugadores traspasó fue Argentina, por delante de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos.