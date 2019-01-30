Informe del mercado de traspasos en 2018: se superaron los 7.000 millones de USD

La FIFA acaba de publicar la nueva edición del FIFA Global Transfer Market Report, informe que ofrece datos muy concretos sobre la actividad en el mercado internacional de fichajes del fútbol profesional de los clubes del mundo entero durante el año 2018.

Por primera vez, este informe estará disponible en dos versiones: una centrada en el fútbol masculino, y la otra en el femenino.

Estas son algunas de las estadísticas más destacadas del informe masculino:

Las inversiones ascendieron a 7.030 millones de USD, lo que supone un nuevo récord (10.3 % más que en 2017)

También se estableció un nuevo récord en el número de traspasos internacionales efectuados, con un total de 16.533 (5.6 % más que en 2017); 14.186 futbolistas de 175 nacionalidades fueron los protagonistas

Únicamente 31 clubes invirtieron más de 50 millones de USD, pero el gasto de todos ellos supone más de la mitad de los 7.030 millones de USD invertidos en todo el mundo

El 78.2 % del gasto total en todo el mundo tuvo lugar entre clubes de la UEFA

Francia registró el mayor balance positivo con 467.2 millones de USD. Por su parte, Inglaterra se sitúa en el polo opuesto, con un balance negativo de -1050 millones de USD.

Arabia Saudí se aupó hasta la séptima plaza en la clasificación de los países que más gastaron en traspasos en el mundo, ya que sus clubes llegaron a los 173.9 millones de USD en 2018.

A continuación, algunas de las estadísticas más destacadas del informe del fútbol femenino:

2018 fue el primer año en el que el sistema de correlación de transferencias internacionales de la FIFA (ITMS) tramitó los traspasos de jugadoras profesionales

Se realizaron un total de 696 traspasos internacionales, en los que participaron clubes de 74 federaciones miembro y 614 futbolistas de 72 países

Los gastos en primas de fichaje o sumas de transferencia alcanzaron los 0.6 millones de USD, dato que muestra que el mercado de jugadoras profesionales se halla en su fase inicial

En uno de cada cinco traspasos, la protagonista fue una futbolista estadounidense, con mucho la nacionalidad más presente en este mercado

Los informes incluyen también una serie de tablas con datos relativos al volumen y al valor de los traspasos de cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA, y otro tipo de información, como por ejemplo los tipos de traspasos, los motivos de la rescisión del contrato, la nacionalidad y la edad de los jugadores, así como comparativas históricas.

Los datos publicados en FIFA Global Transfer Market Report se han extraído del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS), que utilizan las 211 federaciones miembro de la FIFA y más de 7.000 clubes profesionales de fútbol para los traspasos internacionales de futbolistas profesionales.