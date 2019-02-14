Análisis de traspasos de las 5 grandes ligas en 2019: 642,8 millones de USD invertidos

Ya está disponible la edición de invierno de 2019 del informe Big 5 Transfer Window Analysis, un resumen de la actividad registrada en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) por parte de los clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia (los llamados "Big 5") durante el último mercado de invierno.

Estos son los datos más destacados de los traspasos llevados a cabo entre el 1 y el 31 de enero de 2019:

162 de las 211 federaciones miembro de la FIFA abrieron el periodo de inscripción en enero.

Los clubes de los "Big 5" coparon el 59.1 % del gasto global en este periodo, con lo que se alcanzó un gasto total combinado de 642.8 millones de USD.

En comparación con junio de 2018, el volumen de traspasos internacionales a los "Big 5" aumentó un 6.4 %; 282 clubes de este selecto grupo completaron una media de 2.1 fichajes internacionales.

Una vez más, Inglaterra fue el país que más gastó en este periodo; concretamente, 178.2 millones de USD, a pesar de gastar un 65 % menos si se compara con enero de 2018, periodo en el que se estableció el récord actual.

En cuanto al total gastado por países, Italia fue segundo (144.6 millones de USD, +459 %), seguido de Alemania (112.5 millones de USD, +56.7 %), España (112 millones de USD, –70.1 %) y Francia (95.4 millones de USD, +104.6 %).

El informe también incluye datos desglosados por federación, como los tipos de las transferencias, el origen y el destino de los traspasos, la nacionalidad y la edad de los futbolistas y comparaciones con mercados de fichajes de años anteriores.

El Big 5 Transfer Window Analysis del invierno de 2019 ya puede descargarse de forma gratuita a través del siguiente enlace: www.fifatms.com/es/data-reports/reports/.