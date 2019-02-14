Los mejores del mundo en acción

Comunicado de prensa

jueves 14 febrero 2019, 15:17
Sistema de traspasos

Análisis de traspasos de las 5 grandes ligas en 2019: 642,8 millones de USD invertidos

Ya está disponible la edición de invierno de 2019 del informe Big 5 Transfer Window Analysis, un resumen de la actividad registrada en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) por parte de los clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia (los llamados "Big 5") durante el último mercado de invierno.

Estos son los datos más destacados de los traspasos llevados a cabo entre el 1 y el 31 de enero de 2019:

  • 162 de las 211 federaciones miembro de la FIFA abrieron el periodo de inscripción en enero.

  • Los clubes de los "Big 5" coparon el 59.1 % del gasto global en este periodo, con lo que se alcanzó un gasto total combinado de 642.8 millones de USD.

  • En comparación con junio de 2018, el volumen de traspasos internacionales a los "Big 5" aumentó un 6.4 %; 282 clubes de este selecto grupo completaron una media de 2.1 fichajes internacionales.

  • Una vez más, Inglaterra fue el país que más gastó en este periodo; concretamente, 178.2 millones de USD, a pesar de gastar un 65 % menos si se compara con enero de 2018, periodo en el que se estableció el récord actual.

  • En cuanto al total gastado por países, Italia fue segundo (144.6 millones de USD, +459 %), seguido de Alemania (112.5 millones de USD, +56.7 %), España (112 millones de USD, –70.1 %) y Francia (95.4 millones de USD, +104.6 %).

El informe también incluye datos desglosados por federación, como los tipos de las transferencias, el origen y el destino de los traspasos, la nacionalidad y la edad de los futbolistas y comparaciones con mercados de fichajes de años anteriores.

El Big 5 Transfer Window Analysis del invierno de 2019 ya puede descargarse de forma gratuita a través del siguiente enlace: www.fifatms.com/es/data-reports/reports/.

Los datos publicados se han extraído del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS), utilizado por las 211 federaciones miembro de la FIFA y más de 7500 clubes profesionales de fútbol de todo el planeta para gestionar los traspasos transnacionales de futbolistas profesionales.

