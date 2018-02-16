Ventana de transferencias de la FIFA: análisis de las ‘Big 5’

Los clubes de los "Big 5" se gastan casi 1.000 millones de USD en fichajes

Se alcanzaron cifras de récord en Inglaterra y España

Puedes descargar el informe completo

Ya está disponible la edición de invierno de 2018 del informe Big 5 Transfer Window Analysis, un resumen de la actividad registrada en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) por parte de los clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia (los llamados «Big 5») durante el último mercado de invierno boreal.

Datos más destacados de los traspasos internacionales llevados a cabo entre el 1 y el 31 de enero:

95 de las 211 federaciones miembro de la FIFA tuvieron abierto el periodo de inscripción durante el mes de enero.

Se completaron 3.317 transferencias internacionales en todo el mundo, con un gasto total de 1.284 millones de USD.

Los clubes de los Big 5 sumaron un total de 530 traspasos internacionales. Casi la mitad del gasto mundial tuvo como objeto transferencias ocurridas en los Big 5.

Los clubes de los Big 5 destinaron hasta 979.1 millones de USD, un aumento del 70.6 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Inglaterra fue el país donde el gasto fue más elevado en enero (482.8 millones de USD), y el más activo de los Big 5 en términos de volumen de traspasos.

Los clubes españoles desembolsaron 361.3 millones de USD, cifra que supera la suma de los últimos siete mercados de invierno.

El gasto en fichajes disminuyó en Alemania, Francia e Italia en relación con el mismo mes del año pasado.

El informe también incluye datos desglosados por federación como los tipos de las transferencias, el origen y el destino de los traspasos, la nacionalidad y la edad de los futbolistas y comparaciones con mercados de fichajes de años anteriores. Se puede descargar AQUÍ.