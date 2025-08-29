El Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores está especialmente diseñado para responsables o futuros responsables de efectuar dichos traspasos internacionales, y aborda los diferentes procesos que en ellos intervienen de forma breve pero exhaustiva y con una metodología eminentemente práctica. El Curso de la FIFA sobre el Traspaso Internacional de Jugadores aborda el proceso de realización de los traspasos internacionales de forma breve pero exhaustiva y con una metodología eminentemente práctica, facilitando así el acceso universal a nuestro deporte. Al simplificar el proceso y ofrecer formación sobre el desarrollo de los traspasos internacionales a las federaciones miembro, los clubes o las federaciones regionales, la FIFA fomenta que los jugadores disfruten de las mejores oportunidades posibles para sus carreras de forma más fácil y directa, además de garantizar que los clubes reciben las compensaciones por formación que les corresponden.