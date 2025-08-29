¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Cada año se llevan a cabo más de 20.000 traspasos de jugadores y jugadoras profesionales de fútbol entre 5.000 clubes de todo el mundo. Pese a que últimamente el proceso de traspasos internacionales de la FIFA es mucho más sencillo y ágil, sigue siendo necesario conocer cómo se articula el sistema que lo hace posible, así como sus diferentes etapas y características.
El Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores está especialmente diseñado para responsables o futuros responsables de efectuar dichos traspasos internacionales, y aborda los diferentes procesos que en ellos intervienen de forma breve pero exhaustiva y con una metodología eminentemente práctica. El Curso de la FIFA sobre el Traspaso Internacional de Jugadores aborda el proceso de realización de los traspasos internacionales de forma breve pero exhaustiva y con una metodología eminentemente práctica, facilitando así el acceso universal a nuestro deporte. Al simplificar el proceso y ofrecer formación sobre el desarrollo de los traspasos internacionales a las federaciones miembro, los clubes o las federaciones regionales, la FIFA fomenta que los jugadores disfruten de las mejores oportunidades posibles para sus carreras de forma más fácil y directa, además de garantizar que los clubes reciben las compensaciones por formación que les corresponden.
El curso está dirigido a todos los clubes que ya efectúen traspasos internacionales o que se estén preparando para hacerlo.