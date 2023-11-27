La FIFA recibe con satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol

El tribunal apoya los aspectos esenciales del reglamento y confirma la autoridad reguladora que posee la FIFA en las cuestiones relacionadas con los agentes de fútbol

La sentencia proporciona importantes directrices jurídicas a los grupos de interés del fútbol

La decisión reconoce que el reglamento sobre agentes es un elemento importante en la modernización del sistema de traspasos en el fútbol que está efectuando la FIFA

La FIFA acoge con satisfacción la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo con respecto al Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (RFAF). La sentencia representa una importante valoración del régimen reglamentario de la FIFA en materia de agentes por parte del más alto tribunal de la Unión Europea

La FIFA acoge de muy buen grado que el tribunal haya confirmado que los aspectos esenciales del RFAF —esto es, normativas como el requisito de contar con una licencia de agente, la fijación de límites a los honorarios, la prohibición de la representación múltiple, el principio de pago a cargo del cliente y los pagos prorrateados— se pueden justificar.

Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, ha comentado: "La FIFA considera que el tribunal ha reconocido la valoración que hace el organismo rector sobre las actividades de los agentes de fútbol, y la justificada atención que presta la entidad a dichas actividades. La FIFA aplaude además que el tribunal apoye las normativas fundamentales del RFAF y que haya reconocido la autoridad y legitimidad de la organización para reglamentar la actividad de los agentes en el sistema de traspasos en el fútbol. Asimismo, agradece las directrices que indican cómo la ley de competencia de la Unión Europea se aplica al RFAF".

El RFAF constituye un elemento importante del empeño de la FIFA por modernizar el régimen reglamentario del fútbol para el buen funcionamiento del sistema mundial de traspasos, con el propósito de fomentar la transparencia, reforzar la estabilidad contractual y abordar los conflictos de intereses. El reglamento se adoptó tras un amplio proceso de consultas con agentes, organizaciones de agentes, jugadores, clubes, ligas, federaciones miembro y confederaciones.

"Seguiremos analizando minuciosamente la sentencia completa y sus efectos prácticos. En cualquier caso, con independencia de este avance positivo, tenemos la intención de invitar a representantes de los agentes a una reunión que se celebrará las próximas semanas, para alcanzar una solución consensuada —anunció Emilio García Silvero—.

El nuevo sistema de traspasos entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que deseamos replicar el planteamiento adoptado con el consenso de jugadores, clubes y ligas, y tener en cuenta a la vez los importantes parámetros que establece esta sentencia".

Puede consultar el texto completo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aquí.