Tierna Davidson, la central devota del tiki-taka

Es una de las figuras emergentes de EEUU 🇺🇸

La defensa central es una seria candidata a la titularidad

Toda la información de EEUU con nuestra reportera Erin Fish

Cuando hablas con Tierna Davidson, da la sensación de que te encuentras ante una veterana aguerrida. La conversación transita fluidamente desde los matices tácticos hasta las principales características y puntos fuertes de las rivales. Esa madurez la traslada al campo, donde la calma y la serenidad definen su juego.

Sin embargo, Davidson solo tiene 20 años.

La defensa central de Estados Unidos, que también tiene experiencia como medio centro defensiva, se prepara para acudir a su primer Mundial, donde es una seria candidata a un puesto de titular junto con Abby Dahlkemper y Becky Sauerbrunn.

🇪🇸 Estilo inspirado en la Roja

La seleccionadora estadounidense, Jill Ellis, confía en Davidson, ya que, el año pasado, la californiana se convirtió en la primera jugadora en disputar los 90 minutos en sus 5 primeras internacionalidades con las Barras y Estrellas desde que lo hiciera Julie Foudy en 1994. ¿Y de dónde viene esa serenidad que luce?

“Que yo sepa, siempre me ha acompañado”, afirma Davidson a FIFA.com. “Mi cabeza bulle, pero supongo que parezco estar tranquila en todo momento. Probablemente lo he sacado de mi club universitario, porque jugábamos un estilo de fútbol muy de tiki-taka, así que aprendí a estar serena con el balón en los pies”.

El tiki-taka es una filosofía futbolística basada en la posesión del balón que hicieron famosa las selecciones españolas que ganaron la Copa Mundial de la FIFA 2010™ y las Eurocopas 2008 y 2012. Es un estilo de juego que abrazaron varios equipos por todo el planeta, incluido el que marcó el desarrollo de Davidson.

“El Stanford probablemente sea uno de los principales equipos de posesión y tiki-taka que hay por ahí. Tiene muchísimas jugadoras talentosas, futbolistas que querían seguir jugando con ese estilo. Me resultó muy útil. Incluso como defensa central, pude aprender a crear juego, algo muy especial para mí”, explica.

📊 La ficha de Tierna Davidson:

Con 19 años, fue titular en sus 4 primeros partidos con EEUU ante Dinamarca, Alemania, Francia e Inglaterra

Nombrada mejor jugadora joven de Estados Unidos en 2018

Elegida en primer lugar en el draft universitario de la National Women’s Soccer League 2019 por el Chicago Red Stars

Guió a la Universidad de Stanford a ganar el Campeonato de la NCAA en 2017

Su abuela fue capitana de la selección de hockey sobre hierba de la República de Irlanda entre 1955 y 1957

⚽️ Central con vocación de ataque

Davidson es una defensa central moderna. Posee el abanico de cualidades y la inteligencia futbolística suficientes para sacar el balón desde atrás e iniciar las jugadas de su equipo.

“Es un aspecto del juego de EEUU”, resalta Davidson. “Además contamos con la diversidad y las condiciones atléticas para ser más verticales en caso necesario. Por ejemplo, si necesitamos un gol en los dos o tres últimos minutos, tenemos las condiciones físicas para buscarlo más directamente también, y disponemos de precisión en la zaga para golpear ese balón largo si fuese necesario. En el fútbol internacional tienes que ser versátil”.

🤕 Fortaleza mental

Davidson, que se especializó en Ingeniería y Ciencias de la Administración en la universidad, y que tiene un gran interés por la aviación y la astronomía, ya ha superado lesiones graves en su incipiente carrera. De hecho, se perdió el torneo clasificatorio para Francia 2019, el Campeonato Femenino de la CONCACAF, tras fracturarse el tobillo izquierdo jugando con el Stanford.