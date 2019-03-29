Seger, cuestión de confianza

La capitana sueca analiza la situación de su equipo

Será su cuarta cita mundialista

Cumple su décimo aniversario como capitana de la selección sueca, y se prepara para la que será su cuarta Copa Mundial Femenina de la FIFA, un torneo en el que la suerte no le ha sonreído precisamente. Por eso, mira a Francia 2019 con ilusión y mucha ambición.

“Las expectativas son muy altas”, arranca Caroline Seger. “Somos muy buen equipo, pero creo que todavía no tan bueno como podemos llegar a ser”.

El reciente cuarto puesto en la Copa del Algarve dejó varias lecciones, pero la veterana centrocampista le pone pausa y sosiego al análisis. “Marcamos muchos goles contra Suiza cuando todo el mundo venía diciendo que no anotábamos mucho. Tras perder con Portugal, la gente ya comentaba que no sabíamos defender bien... Siempre será así. Pero nosotras tenemos confianza en nuestro fútbol. Solo tenemos que continuar trabajando en lo que el cuerpo técnico nos propone, tanto en defensa como en ataque, y seguir fortaleciendo nuestra autoconfianza”.

Historial

Juegos Olímpicos: 2008 (cuartos), 2012 (cuartos), 2016 (medalla de plata)

Eurocopas: 2005 (semifinales), 2009 (cuartos), 2013 (semifinales), 2017 (cuartos)

Copa Mundial de la FIFA: 2007(fase de grupos) , 2011 (bronce), 2015 (octavos)

Confianza es una de las palabras que más repite. Un aspecto clave para la jugadora del FC Rosengård en la preparación de su selección, para la que plantea un reto:

"Tenemos jugadoras muy veloces en el juego ofensivo. Al contragolpe podemos ser muy peligrosas, pero espero que se pueda ver a una Suecia diferente a la de anteriores Copas Mundiales: un equipo que pueda dominar el balón y controlar el juego, no solo un equipo que defienda bien y sea bueno al contragolpe. Espero que en el Mundial también seamos buenas en posesión".

Grupo F Cuándo Dónde Chile-Suecia 11 de junio, 18:00 h Roazhon Park, Rennes Suecia-Tailandia 16 de junio, 15:00 h Estadio de Niza Suecia-EEUU 20 de junio, 21:00 h Stade Océane, Le Havre

Suecia cerrará el Grupo F ante Estados Unidos. Todo un clásico, pues es el partido que más veces se ha repetido en la historia del Mundial, nada menos que cinco.

Su cruce más reciente, sin embargo, fue en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino Río 2016, cuando las nórdicas eliminaron a las . EEUU se quedaba fuera del podio por primera vez en la historia.

“Seguramente lleguen un poquito enfadadas con nosotras por eso”, dice con una sonrisa traviesa. “Tendrán ganas de cierta revancha. Pero saben que somos un rival difícil. Nos conocemos bien. Tengo ganas de jugar ese partido”.

“Estados Unidos siempre llega muy bien a cualquier gran competición y aquí no va a ser diferente. Se preparan como un club. Están juntas durante 4 o 5 meses antes del torneo y cualquier otro equipo tendrá como dos o tres semanas. Y tienen jugadoras, millones de jugadoras donde elegir. Siempre tienen buenas jugadoras”.

Caroline Seger, preparada para Francia 2019

Muchas cosas han cambiando en el fútbol femenino desde su debut internacional en 2005. Incluso que Suecia ya no sea una de las ligas más potentes y soñadas por las jugadoras. “Hemos sido un país referente y todavía somos una buena liga. Pero si lo quieres todo como jugadora profesional, ya no eliges Suecia, eliges otro país, porque es donde hay más dinero y posibilidades ahora mismo”.

Ella también ha cambiado, obviamente. “Soy más veterana, tengo más experiencia, conozco mejor mi papel y sé lo que puedo hacer y lo que el equipo necesita de mí. Eso me da mucha confianza en mí misma y también siento la confianza que tienen mis compañeras en mí”, vuelve a insistir.

¿Y cómo enfrenta el que será su cuarto Mundial? "Obviamente ya no es una experiencia nueva, llevo en esto tanto tiempo que ya sé qué esperar. Sé cómo debo prepararme, en qué debo centrarme. Probablemente será mi última Copa Mundial", confiesa a sus 34 años, "espero poder disfrutar de un torneo tan importante, mostrar mi juego, crear recuerdos que duren el resto de mi vida".

Sus recuerdos mundialistas…

CHINA 2007

“No superamos la fase de grupos… ¡Fue terrible! Llegamos al tercer partido teniendo que ganar por un gran diferencia de goles a Corea del Norte. No hicimos un buen fútbol. No fue una gran experiencia”.

ALEMANIA 2011

“Nos fue mejor pero, desafortunadamente, acumulé dos amarillas y estaba en la grada en el partido contra Estados Unidos, pero pasamos. Luego me lesioné tras los cuartos de final. No fue una gran Copa Mundial a nivel personal, pero muy buena para el equipo. Me sentí muy orgullosa de ese bronce desde el banquillo. Me hubiera gustado estar en el césped”.

CANADÁ 2015

“También nos fue un poco mal. Nuestro mejor partido fue contra Estados Unidos, pero perdimos muy mal contra Alemania en octavos (4-1) ¡Mejor hablamos de los Juegos Olímpicos”, nos pide la subcampeona de Río 2016.