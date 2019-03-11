La FIFA, las federaciones miembro y las confederaciones participaron en el 2º seminario regional de integridad de Francia 2019

Seminario colectivo con 6 federaciones y 2 confederaciones

Objetivo: formar a las federaciones y proteger la integridad de los torneos FIFA

El próximo seminario regional será organizado con la RFEF en marzo

Los participantes de las seis federaciones miembro y dos confederaciones asistieron al segundo seminario regional de integridad para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ esta semana, lo que representó una oportunidad de formar a los responsables de integridad de todo el continente americano sobre las medidas de seguridad que la FIFA introducirá antes del torneo de este verano boreal.

A fin de salvaguardar la integridad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ y de conformidad con los procedimientos y medidas estándar que se aplican a otras competiciones de la FIFA, la federación internacional implementará varias medidas durante el Mundial femenino, entre ellas las reuniones de integridad con las árbitras designadas y el establecimiento de un centro de control y seguimiento (CCS) in situ durante toda la competición, así como el seguimiento de los mercados de apuestas y de la actividad y los incidentes durante todos los partidos a lo largo del torneo.

Organizado conjuntamente por la FIFA y la Concacaf en Miami (Estados Unidos), el seminario regional de integridad fue impartido por representantes de la Concacaf, la CONMEBOL y la FIFA, y supuso una continuación del primer seminario regional de integridad, que fue organizado por la FIFA y la CAF en febrero de 2019.

El seminario incluyó varias actividades interactivas y presentaciones de las federaciones miembro y confederaciones asistentes, entre ellas, presentaciones de los responsables de integridad de la Concacaf, la CONMEBOL y la Federación de Fútbol de Chile, así como discusiones en grupo y ejercicios prácticos, con el fin de formar y prevenir casos de amaño de partidos o corrupción que puedan poner en peligro la integridad del fútbol.

"El segundo seminario de integridad antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ ofreció a la FIFA la oportunidad de trabajar estrechamente con la Concacaf, la CONMEBOL y la Federación de Fútbol de Chile, así como con las federaciones miembro participantes de esas regiones. Uno de nuestros objetivos clave fue compartir con ellos las medidas de seguridad, los reglamentos aplicables y los mecanismos de denuncia en vigor para proteger el torneo", dijo Vincent Ven, jefe del Departamento de Integridad de la FIFA.

"En calidad de órganos rectores y como administradores del fútbol, tenemos la responsabilidad de proteger y preservar la integridad del fútbol. Estos seminarios ofrecen herramientas poderosas para salvaguardar el fútbol, así como una oportunidad para colaborar con la Concacaf, nuestras federaciones miembro, la FIFA y otras confederaciones", añadió el Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio.

"Siempre es importante realizar seminarios con el propósito de fomentar la integridad en el mundo del fútbol y demostrar que estamos unidos con el propósito de que nuestros futbolistas, árbitros, y todos los actores del futbol actúen con integridad y conozcan nuestro propósito de mantener al fútbol a salvo de toda actividad que atente contra el fair play. Agradezco a FIFA la oportunidad de participar y compartir conocimientos y experiencias con profesionales de otras confederaciones y asociaciones. Por último, ratifico el compromiso y el trabajo de la CONMEBOL a fin de promover la integridad en el fútbol sudamericano y mundial", comentó el responsable de integridad de la CONMEBOL Julio Lansac.