Weir: "Queremos que nos anime el país entero"

Ella solo tenía tres años cuando Escocia disputó su último Mundial. La selección masculina jugó la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™ y, como es lógico, Caroline Weir no lo recuerda... Poco importa.

La última vez que vimos a Escocia en la Copa Mundial de la FIFA fue en Francia 1998. Ella no lo recuerda, pues solo tenía tres años. Pero, en apenas un mes, Caroline Weir pondrá rumbo a territorio francés para ser ahora protagonista en el regreso de su selección a la gran cita mundial: el histórico debut de Escocia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

“Es fantástico tener una selección a la que el país entero puede alentar”, cuenta Weir en su entrevista exclusiva con FIFA.com. “Y va a ser en el Mundial, en el torneo más importante, así que estamos muy orgullosas. Esperamos servir de inspiración no solo para que las chicas jueguen al fútbol, sino también los chicos. Y confiamos en que todo el país nos animará y disfrutará con su equipo”.

Equipo actual: Manchester City WFC Equipos anteriores: Liverpool FC, Bristol Academy WFC, Arsenal, Hibernian LFC Posición: Centrocampista ofensiva/delantera Palmarés: FA Cup de 2014 (con el Arsenal), premio a la mejor futbolista escocesa de 2016 Debut con la selección: Islandia 2-3 Escocia (1 de junio de 2013, a los 17 años) Primer gol con la selección: Contra Islas Feroe (13 de septiembre de 2014, a los 19 años)

Las futbolistas que viajarán a Francia son conscientes de su papel como referentes. La delantera del Manchester City reconoce esa posición privilegiada que tiene, así como la evolución del fútbol femenino.

“Cuando era pequeña jugaba en un equipo de chicos. Yo era la única niña”, recuerda. “Siempre se oían comentarios negativos de los chicos contra los que jugaba o incluso de sus padres. Pero, en mi equipo, a nadie le importaba que yo fuera una chica. En aquella época no le daba demasiadas vueltas. Sin embargo, al echar la vista atrás, compruebo que aquello marcó mi manera de pensar. Soy consciente de que hay obstáculos que debemos superar”.

“Es fantástico ver por dónde va el fútbol femenino en estos momentos. Ahora, las niñas que quieren jugar al fútbol tienen más oportunidades. No es un camino fácil, por supuesto, pero estamos en una época estupenda para las chicas que quieren practicarlo”.

En Francia 2019, Escocia disputará su primer Mundial Femenino. Weir fue parte activa en el camino de clasificación y estaba en la cancha en Albania cuando se produjo el histórico momento.

“Fue una sensación abrumadora. ¡Nos sentíamos tan orgullosas de haberlo conseguido!”, cuenta Weir con una sonrisa. “Fue un instante que, seguramente, se quedará como uno de los más importantes de mi carrera. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí. Y ganamos. Pero, hasta que no pasaron unos segundos, no supimos con certeza que lo habíamos logrado”.

“Fue un momento muy emotivo, porque era algo por lo que habíamos luchado durante mucho tiempo. Y, otras veces, no habíamos tenido esa suerte”.

Quién Dónde 🏟️ Cuándo 📆 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Niza 9 de junio (17:00 hora local) Japón 🇯🇵 Rennes 14 de junio (14:00 hora local) Argentina 🇦🇷 París 19 de junio (20:00 hora local)

“Queremos superar la fase de grupos”, señala Weir. “Creo que ese será nuestro primer objetivo, pero no miraremos más allá del siguiente choque. No queremos ir a maquillar las estadísticas. Vamos a darlo todo y ver cómo se nos da. Iremos partido a partido”.

Weir confía en celebrar su 24º cumpleaños, que es el 20 de junio —justo el día después del último partido del Grupo D, contra Argentina—, con la alegría de ser una de las selecciones clasificadas para octavos. Sería doblemente histórico, puesto que la selección masculina tampoco ha superado nunca una primera fase mundialista.

“Siempre que jugamos en casa contamos con el respaldo masivo de nuestra afición. Nos ha ayudado mucho en los momentos más complicados de las eliminatorias”, asegura Weir. “Cuantos más aficionados puedan viajar a Francia, mejor. No está lejos y, si tenemos a la Tartan Army detrás, seguro que nos anima mucho”.