Lloyd: "Estoy más motivada que nunca" 

​ Campeona en 2015, repasó sus tres actuaciones en la Copa Mundial

Lloyd mira a Francia 2019 con ilusión

"La edad no es más que un número"

Carli Lloyd ha conseguido prácticamente todo aquello con lo que sueña cualquier futbolista. En su palmarés figura una Copa Mundial Femenina de la FIFA™, dos medallas de oro olímpicas y dos premios a la jugadora mundial del año.

Tras conquistar con Estados Unidos la Copa SheBelieves ante su público, Lloyd está preparándose para la temporada 2018 de la National Women's Soccer League con su nuevo club, el Sky Blue FC, que juega en Nueva Jersey, su estado natal.

¿Cómo está de motivada para afrontar los últimos años de su carrera? FIFA.com le planteó ésta y muchas otras cuestiones en su entrevista exclusiva.

¿Podría resumirnos cómo fue el 2017? Fue un año muy ajetreado. Jugué en varios equipos, como en el Manchester City. Allí descubrí una gran organización, un gran club, que cuenta con algunas de las mejores jugadoras del mundo. Disfruté de esa etapa, y tuve la oportunidad de competir en la Liga de Campeones de la UEFA y en la Copa de la FA. Me sentí muy a gusto y estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve.

Soy de ese tipo de personas a las que les gusta seguir aprendiendo. A continuación, regresé a mi antiguo equipo, el Houston Dash, donde seguí rindiendo a buen nivel y aporté mi granito de arena para alcanzar las eliminatorias. Desafortunadamente, también me lesioné, así que espero que el 2018 me traiga muchas emociones.

Ya ha cumplido 35 años. ¿Sigue sintiendo la misma pasión por el fútbol que al principio de su carrera? ¿Cómo ha evolucionado en ese aspecto con el paso del tiempo? En el fútbol, tener 35 años es sinónimo de ser mayor. Pero, en mi opinión, mucha gente cree equivocadamente que, cuando llegas a esta edad, empieza el declive. Para mí, la edad no es más que un número. Yo siempre procuro cuidarme físicamente dentro y fuera de la cancha. Además, gracias a mi rutina de entrenamientos me siento más en forma que nunca.

Me encuentro muy bien. Soy mayor, pero también sé más cosas. Y creo que, con la experiencia, una se va haciendo también más sabia. Me siento más motivada que nunca porque hay mucha gente que cree que ya soy demasiado mayor, que ya no voy a tener la misma influencia en el juego, que no seré capaz de hacer las mismas cosas que antes. Pues bien, estoy deseando echar por tierra esos pronósticos y demostrarle a esa gente que se equivoca de nuevo.

Carli Lloyd, en la ceremonia de The Best 2016.

El año que viene se juega un torneo muy importante. Imagino que confía en disputar la Copa Mundial Femenina de Francia... Por supuesto. Francia 2019 será espectacular. No tengo ninguna duda. Francia es un país muy futbolero y se siente orgulloso de ello. Su selección femenina es increíble. Estoy convencida de que será un torneo fantástico. Además, será una gran oportunidad para comprobar cómo continúa creciendo y evolucionando el fútbol femenino.

Lógicamente, antes tenemos que sellar nuestro billete, conseguir clasificarnos, pero es en ese punto del proceso y del viaje donde nos encontramos ahora. Empezando desde hoy, yo sólo pienso en el día a día, en seguir mejorando y en ayudar a mi equipo sea como sea. No será fácil ganar un segundo Mundial de manera consecutiva, pero creo que nuestra selección está preparada para ello.

Hagamos un ejercicio de memoria. Elija su mejor recuerdo cada una de las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA en las que ha participado. Empecemos por China 2007.

Fue mi primer torneo importante. Aquel año, la prensa esperaba que regresáramos a casa como campeonas del mundo, pero, por alguna razón, no pudo ser. Recuerdo que yo era muy joven y que intentaba asimilarlo todo. Fue un Mundial sensacional, aunque, por desgracia, solo pudimos colgarnos la medalla de bronce. No obstante, creo que aquello nos sirvió de preparación para ganar los Juegos Olímpicos de 2008.

¿Y de Alemania 2011? Fue un Mundial fenomenal. Cada vez que salíamos a la calle, veíamos un montón de aficionados y de carteles que anunciaban la Copa Mundial Femenina. Fue magnífico. Obviamente, uno de los momentos más destacados que me vienen a la mente es nuestro partido contra Brasil. Empatamos en el descuento [de la prórroga] y fuimos a los penales. Fue un instante precioso. Abby .

Sin embargo, no pudimos ganarle a Japón en la final. Pero yo soy de las que creo que todo en esta vida pasa por alguna razón. Fue una experiencia demoledora, pero ahí es donde empezó a escribirse la exitosa historia reciente del fútbol femenino estadounidense.

Japón, campeón del mundo en Alemania 2011.

Y, por último, Canadá 2015... Estados Unidos había ganado la Copa Mundial de 1999 y, 16 años después —y tras múltiples experiencias vividas en ese periodo—, queríamos conseguir algo importante, algo histórico. Queríamos alcanzar ese hito y lo logramos. De la Copa Mundial Femenina 2015 me quedo con el viaje en sí. No empezamos todo lo bien que esperábamos, aunque los resultados sí nos acompañaron. Todas intentábamos encontrar nuestro ritmo de juego e ir superando adversarios.

Jugar y ganar aquella final contra Japón por 5-2 fue un momento mágico. No solo ganamos el partido, sino que lo hicimos de manera convincente. Vino tanta gente desde Estados Unidos que nos sentíamos como en casa. El mundo entero estaba pendiente de nosotras. Fue el partido con más público y con más audiencia. Fue estupendo para el fútbol femenino y para nosotras. Subir al podio y recibir el trofeo fue maravilloso.