Los seleccionadores reflexionan sobre un histórico mes de fútbol

Por primera vez (otra primicia), la FIFA se comprometió a hacer un seguimiento del legado del torneo a través de un grupo de trabajo específico. El objetivo principal era supervisar el impacto del certamen durante los próximos cinco años, no sólo en los dos países coanfitriones, sino también en Asia y Oceanía. Y es que según Klimková, el resplandor del torneo todavía está muy vivo. "Estoy muy orgullosa de ver cómo las niñas empiezan a jugar al fútbol. Ir por los parques y ver a niñas y niños pequeños jugando no sólo al rugby, sino dando patadas al balón, con zapatos, sin zapatos, verlos en la playa haciendo lo mismo”, continuó.

Para Jill Ellis, 2023 le marcó un nuevo rumbo después de guiar a Estados Unidos hacia el título en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015 y 2019. Dirigió el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA , un equipo de 12 personas encargado de proporcionar un desglose exhaustivo de la acción técnica, táctica y física, así como la identificación de posibles tendencias, a lo largo de los 64 partidos del torneo. La experiencia le brindó la rara y gratificante oportunidad de abarcar más aspectos del certamen, fuera de sus "límites" anteriores. Lo que era el hotel para las selecciones, los centros de entrenamiento y "su" zona técnica junto al terreno de juego. "En esta ocasión, pude vivir la Copa Mundial de una manera muy diferente. Con sinceridad, pude ver realmente la pasión, las caras pintadas, las cosas a las que no les prestas atención cuando estás entrenando. Ver la amplitud de la afición, la pasión, el entusiasmo y las 75.000 personas en las gradas", destacó con una sonrisa Ellis. "Creo que todo eso ha dejado huella. Y, además, poder ver a una nación inmersa en una Copa Mundial. Las Matildas estaban en todas las portadas de todos los periódicos. Si encendías la televisión ahí estaban ellas, había un auténtico fervor en torno al fútbol y a esa selección. Eran cosas que no había vivido antes, y fue muy bonito verlo".

"Para nosotros, esto significa crecimiento", respondió rápidamente. "La oportunidad de celebrar un Mundial de esta magnitud es importante. No sólo para el deporte, sino también para una sociedad que se ha hecho más grande gracias al deporte. Para las jóvenes, es la oportunidad de soñar, de creer”, agregó. "Antes, no veíamos el fútbol femenino como un deporte profesional, sino más bien como un 'hobby'. Hoy en día, muchas chicas sueñan con ser futbolistas profesionales, no sólo en nuestro país, sino también a nivel internacional, como muchas de las modelos a seguir, caso de Leicy Santos, Lindat Caicedo o Mayra Ramírez", fundamentó. "Entonces, lo que queremos es que tengan un sueño y lo cumplan a través de entrenamientos, competencias, que están recibiendo mucho apoyo en nuestro país".

"Por ejemplo, hemos hablado de que no se trata sólo de la medalla colgada al cuello, sino del corazón que late detrás de ese logro. Es decir, la pasión y el amor por el fútbol, por hacerlo crecer. Y tengo que dar las gracias una vez más a todo el país por la forma en que se unió y apoyó a la selección durante la Copa Mundial. Eso ahora se nota también, que el impulso está ahí, el aumento de la inversión está ahí". "Hay mucha gente trabajando muy duro cada día, y a veces puede que no se vea o no se oiga, pero se están haciendo muchas cosas en un segundo plano, no sólo a corto plazo, sino para la inversión a largo plazo y el crecimiento del fútbol en el país".