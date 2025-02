Catley: "2023 cambiará para siempre el fútbol en Australia"

¿Qué sintió al anunciarse que Australia y Nueva Zelanda serían las sedes de 2023?

Honestamente, me sorprendió el alcance de la experiencia. Estar ahí en la sala con toda la gente que ha trabajado tan duro y ha dedicado tiempo, pasión y esfuerzo... Fue un momento muy especial cuando nos enteramos de que íbamos a organizar la Copa Mundial. Como jugadoras, obviamente jugar en casa una Copa Mundial es muy especial y algo con lo que sueñas.

¿Cuáles cree que serán algunas de las repercusiones positivas de albergar el certamen?

Esto tiene muchos puntos positivos diferentes. Atraer la atención del mundo sobre Australia es algo que cambiará el fútbol para siempre aquí. De niña no tenía acceso a mujeres futbolistas, no podía verlas por televisión y simplemente no estaban en el ojo público para que las niñas pudieran verlas e inspirarse en ellas. Tener a las mejores jugadoras del mundo aquí inspirará a jugar a toda una nueva generación de niñas y niños.