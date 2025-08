Salen a la venta más entradas para los 64 partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™

La próxima oferta de entradas del torneo incluirá algunas localidades de visibilidad limitada. Las localidades de visibilidad limitada —que pueden verse afectadas por la instalación de las infraestructuras necesarias para la transmisión de los partidos, los medios de comunicación y el estadio en general— tendrán un descuento del 50 % con respecto a las localidades sin limitaciones de visibilidad de la misma categoría de precio. Es posible que, en las próximas semanas, se pongan a la venta más entradas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™. Recomendamos a los aficionados que consulten FIFA.com/es/tickets de forma periódica. Por otra parte, la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas de la FIFA ya está disponible en FIFA.com/es/tickets. Los aficionados que no puedan asistir a los partidos para los que hayan adquirido entradas tienen la posibilidad de revender algunas o todas sus localidades en la plataforma, de conformidad con la Política de reventa de entradas para el público general de la FIFA. Aunque no se garantiza que vaya a encontrarse comprador para las entradas ofrecidas en la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas de la FIFA, este es el único canal autorizado y aprobado para vender dichas localidades. Los aficionados que adquieran entradas en canales no oficiales no tienen garantizada la entrada a los estadios. Además, la plataforma de reventa ofrece a aquellos espectadores que no hayan podido conseguir localidades para los partidos con más demanda del torneo una segunda oportunidad de adquirir sus entradas mediante un mecanismo oficial.